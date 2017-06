Brigitte Macron : Première dame scintillante au Maroc, pour un majestueux dîner

Pour son premier voyage officiel au Maroc, Brigitte Macron a encore brillé. Sans cesse saluée pour ses looks chic et irréprochables depuis son arrivée à l'Élysée, il y a un mois déjà, l'ancienne professeur de français et de théâtre a attiré tous les regards le 14 juin dernier à Rabat. La première dame accompagnait son époux, le président Emmanuel Macron, pour une rencontre officielle avec le souverain marocain le roi Mohammed VI.

Après avoir reçu un accueil magistral exécuté dans la plus grande tradition sur le tarmac de l'aéroport Rabat-Salé, en présence du roi Mohammed VI, de son jeune fils le prince Moulay Hassan, de son frère prince Moulay Rachid, mais aussi de sa ravissante épouse la princesse Lalla Salma du Maroc, Emmanuel et Brigitte Macron se sont séparés (une audience privée avec le souverain pour le chef de l'État et une visite de l'exposition Face à Picasso du musée d'Art contemporain de Rabat pour la première dame) avant de se retrouver quelques heures plus tard à l'occasion d'un majestueux dîner.

En pleine période de Ramadan, le roi Mohammed VI a convié le couple présidentiel français à partager chez lui, et entourés des membres de sa famille, le ftour, le repas de rupture du jeûne. Arrivée à Rabat dans une robe claire mi-longue, à manches courtes et zippée dans le dos, chaussée d'escarpins nude, le tout signé Louis Vuitton, Brigitte Macron a changé de tenue pour dîner, optant pour une robe noire scintillante. Les cheveux toujours soigneusement relevés, la première dame a ainsi découvert de multiples mets traditionnels et échangé chaleureusement avec les membres de la famille royale marocaine : la princesse Lalla Salma du Maroc (épouse du roi Mohammed VI), la princesse Lalla Meryem du Maroc (soeur du roi), la princesse Lalla Hasna du Maroc (soeur du roi), le prince Rachid Ben El-Hassan Alaoui du Maroc (frère du roi), le prince Moulay El Hassan (fils aîné du roi et de la princesse Lalla Salma), la princesse Llala Khadija (fille du roi et de la princesse Lalla Salma). Tout comme Emmanuel Macron, toujours aussi à l'aise avec les enfants.

Le chef de l'État français et son épouse ont passé la nuit sur place, au palais des hôtes, avant de repartir pour Paris dans l'avion présidentiel le lendemain, jeudi 15 juin.