Brigitte Macron : Chic en jean slim et sourire éclatant avec Emmanuel

Brigitte Macron était rayonnante lors de sa venue au Touquet le 11 juin, jour du premier tour des élections législatives. Avec son époux, le président de la République Emmanuel Macron, elle ne pouvait cacher son sourire en revenant sur ces terres qui lui tiennent tant à coeur. Bain de foule, selfies... La popularité du couple présidentiel est toujours au plus haut, il n'est pas surprenant que la formation que le chef de l'État a lancée, La République en marche, ait réalisé d'aussi bons scores. En effet, dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais (Le Touquet-Étaples-Berck-Montreuil), le député sortant Daniel Fasquelle (LR) est devancé par Thibault Guilluy, candidat LREM épaulé par Tiphaine Auzière, la belle-fille d'Emmanuel Macron.

Le président est arrivé en Falcon samedi depuis la Haute-Vienne et en a profité pour s'offrir une petite promenade à vélo. Le lendemain, il s'est entretenu brièvement avec Daniel Fasquelle, le député-maire (LR) du Touquet où le couple possède une résidence secondaire. Aux abords de la mairie où ils sont allés voter dimanche, Emmanuel et Brigitte Macron ont donc fait sensation. Costume bleu foncé pour monsieur, jean slim et veste blanche à manches courtes déboutonnée au cou pour madame, dont le style toujours impeccable s'accorde à merveille avec son statut de première dame moderne. Un tandem qui respire l'enthousiasme, galvanisé par l'accueil des habitants de la ville.

La tendance en faveur du nouveau dirigeant se lit au niveau national. Avec les résultats du premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron est en position de force pour s'assurer une majorité pléthorique après un premier tour des législatives où son parti a laminé tous ses adversaires, sur fond d'abstention record. Selon les résultats définitifs, le mouvement présidentiel, la République en marche (REM) arrive nettement en tête des voix (32,3%), devant LR-UDI (21,5%) et le FN (13,2%). Le PS et son allié PRG obtiennent 9,5% et sont légèrement devancés par La France insoumise (11%) de Jean-Luc Mélenchon. L'Assemblée nationale sera profondément renouvelée à l'issue du second tour dimanche prochain : 224 députés sortants ne se représentaient pas. Il reste toutefois à noter que l'abstention a atteint le niveau record de 51,29%, du jamais vu au premier tour des législatives sous la Ve République.