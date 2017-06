Brigitte Macron : Sobre et à l'aise pour recevoir Mary de Danemark à l'Elysée

La fonction de première dame a de quoi effrayer mais c'est avec une sérénité remarquable que Brigitte Macron l'exerce depuis maintenant bientôt un mois. Irréprochable à chacune de ses apparitions officielles, solennelles quand le contexte l'impose, comme lors du sommet de l'Otan à Bruxelles ou plus décontractée quand elle y est autorisée, comme lors de la finale du Top 14 avec Sébastien Chabal, l'épouse d'Emmanuel Macron a une fois encore maîtrisé l'exercice.

Pour la toute première fois depuis son arrivée à l'Elysée, Brigitte Macron a reçu une visite officielle au palais présidentiel, celle de la princesse Mary de Danemark. C'est seule, non accompagnée du nouveau chef de l'Etat, que l'ancien professeur de français et de théâtre de 64 ans a rempli cet engagement le 6 juin, aux alentours de 15h. Sobre dans un ensemble bleu marine, robe droite et veste zippée, chaussée de hauts talons élégants, les cheveux lâchés, Brigitte Macron a accueilli chaleureusement Mary de Danemark, gracieuse dans son manteau rose poudrée et audacieuse avec ses escarpins python. Un vent de modernité soufflait sur le perron de Elysée. Après s'être serrée la main pour les photos officielles, l'épouse du président français et l'épouse du prince héritier Frederik de Danemark se sont entretenues à l'abri des regards, échangeant au tour d'une tasse de thé.

Lors de sa visite à Paris Mary de Danemark a multiplié les apparitions. La belle-fille de la reine Margrethe II s'est notamment rendue à l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) pour y prononcer un discours dans lequel elle a évoqué l'un des sujets qui lui tient tout particulièrement à coeur : l'égalité de sexes. Un "droit humain fondamental" a-t-elle fortement appuyé.

La représentante danoise de 45 ans est ensuite passée par la Maison du Danemark, sur les Champs-Elysées, où elle a notamment visité une exposition consacrée au styliste Henrik Vibskov et découvert la cuisine du jeune chef Andreas Moller au restaurant Copenhague.