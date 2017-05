Brigitte Macron : Premiers pas de première dame réussis au côté de Melania Trump

Quelques jours seulement après s'être installée à l'Elysée, Brigitte Macron a quitté Paris pour accompagner le nouveau président de la République, son époux Emmanuel Macron, à son premier sommet de l'Otan, à Bruxelles. Un rendez-vous diplomatique réalisé dans un contexte particulièrement délicat après le terrible attentat survenu à Manchester le 22 mai dernier. Accompagné de Sylvie Goulard, ministre des Armées, et de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le couple présidentiel est arrivé le jeudi 25 mai, peu après 11h, à l'aéroport militaire de Melsbroek, à Steenokkerzeel, accueilli par le Premier ministre belge Charles Michel et sa compagne Amélie Derbaudrenghien.

Tandis qu'Emmanuel Macron a rencontré pour la toute première fois Donald Trump – un entretien marqué par une poignée de mains particulièrement commentée –, Brigitte Macron a, elle aussi, fait sa première rencontre avec la First Lady Melania Trump. Ensemble, les deux femmes de président ont participé à la grande photo de famille organisée sur les marches de l'escalier aux lions du Château Royal de Laeken, à Bruxelles.

Placée au côté d'Emine Gulbaran Erdogan, l'épouse du président turc Recep Tayyip Erdogan, Brigitte Macron a une nouvelle fois accordé toute sa confiance pour l'habiller à la prestigieuse maison Louis Vuitton et au directeur artistique des collections femmes Nicolas Ghesquière. Tout comme Melania Trump, l'ancienne professeur de français et de théâtre a opté pour une tenue noire, sobre et élégante. La reine Mathilde de Belgique, Ingrid Schulerud (épouse du secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg), Desislava Radeva, représentant la Bulgarie, Amélie Derbaudrenghien, Gauthier Destenay (époux du Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel, premier conjoint de même sexe à apparaître sur les photos officielles d'un sommet de l'Otan), Mojca Stropnik, représentant la Slovénie et madame Baldvinsdottir (Islande) ont également participé à la photo officielle.

Brigitte Macron et Melania Trump ont eu l'occasion d'échanger lors de la visite privée du renommé musée Magritte qui a également réuni toutes les épouses et conjoints des dirigeants des États membres de l'Otan. Après le musée, tous se sont rendus à la boutique de luxe Delvaux (se présentant comme la plus ancienne maison de maroquinerie de luxe du monde, fondée en 1829 à Bruxelles), à l'exception de Melania Trump, qui a rendu visite à des enfants malades dans un hôpital de la capitale. La First Lady a quitté le sol belge vers 20h45 pour rejoindre le sommet du G7, qui se tient en Sicile, auquel participeront également Emmanuel et Brigitte Macron.

Pour ses premiers pas de première dame, Brigitte Macron a fait forte impression. Interrogée sur sa nouvelle fonction, elle a ainsi déclaré : "Je vais le faire avec le plus de coeur possible."

Olivia Maunoury