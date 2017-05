Brigitte Macron : En robe Louis Vuitton pour ses premiers pas à l'Elysée

S'il a souvent été reproché à Brigitte Macron de porter des tenues trop luxueuses et pas assez sobres, l'épouse du nouveau président de la République a toujours assumé. "On m'a appris à porter de belles robes", avait-elle déclaré il y a quelques jours au Point.

Et si Challenges avançait en mars dernier que Brigitte Macron serait conseillée par la directrice générale de Louis Vuit­ton, Delphine Arnault, la fille du PDG, Bernard Arnault, Le Point n'évoquait qu'une rencontre coup de coeur en 2014. L'ancienne professeur "a sympathisé avec Delphine Arnault (...), et son compagnon Xavier Niel, le patron du groupe Iliad, et elle accepte de se faire prêter des vêtements".

Seule certitude, Nicolas Ghesquière est honoré d'habiller la nouvelle première dame. Dans une interview accordée ce 14 mai au Journal du Dimanche, le directeur artistique revient sur leur rencontre. "Elle était venue me saluer après un défilé il y a un an et demi et elle m'avait dit qu'elle achetait déjà du Balenciaga à l'époque où j'y étais [de 1997 à 2012, NDLR]. J'ai déjeuné avec elle, elle m'a dit comme elle se sentait bien dans mes vêtements, ce qui m'a énormément fait plaisir", relate-t-il. Une collaboration qui lui ne lui inspire que des compliments. "Elle est sympathique, drôle, intelligente, accessible et sensible. Je sens qu'elle va être une première dame dans la lignée d'une Michelle Obama", n'hésite-t-il pas à comparer.



L'intégralité de l'interview de Nicolas Ghesquière est à retrouver le Journal du dimanche en kiosques le dimanche 14 mai.