Laurence Haïm : Elle quitte iTÉLÉ et rejoint Macron... Adieu le journalisme ?

Alors qu'elle a annoncé à son tour qu'elle quittait la chaîne iTÉLÉ, pour laquelle elle était notamment correspondante à la Maison Blanche, Laurence Haïm a déjà mieux rebondi que certains de ses confrères qui avaient quitté lé navire après le bras de fer avec Vincent Bolloré dans l'affaire Morandini... Et pour cause : elle rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron !

C'est le journal Le Monde qui dévoile l'arrivée de Laurence Haïm au sein de l'équipe du candidat à l'élection présidentielle et du mouvement En marche ! La journaliste de 50 ans devrait tenir un rôle de porte-parole. "Après vingt-trois ans passés aux États-Unis, elle avait envie de faire autre chose et elle nous a proposé ses services. Elle a une expérience de l'international qui sera précieuse", a précisé un membre du mouvement au journal. La journaliste a elle-même fini par confirmer ce mercredi 11 janvier. "Washington D.C. 6h du matin. Un nouveau monde m'attend. Ravie de rejoindre @EmmanuelMacron et son équipe #EnMarche", a-t-elle écrit sur Twitter.

La star des médias avait été très frustrée de ne pas pouvoir couvrir la dernière campagne présidentielle outre-Atlantique sur iTÉLÉ et avait été contrainte de se contenter de Twitter. Mardi 10 janvier, elle déclarait sur son compte : "MERCI à tous pour vos mots. J'ai vraiment essayé de faire au mieux POUR VOUS. Suivez ici sur mon DERNIER REPORTAGE. Discours Obama Chicago. Dernier discours Obama ce soir. Dernier reportage. @iTÉLÉ Fin aussi. Un nouveau monde m'attend."

Cette arrivée dans l'équipe d'Emmanuel Macron, toujours donné dans le trio de tête pour la prochaine élection présidentielle, est toutefois un peu sujette aux critiques. En effet, lors d'une interview à Médiapart, le candidat avait déclaré ne pas apprécier la proximité qui existe entre les hommes politiques et les journalistes. "Il y a une connivence entre le monde politique et médiatique dans laquelle je ne me complais pas. Je n'ai pas d'amis journalistes. Je ne fais pas de confidences", disait-il dans un extrait sélectionné par LCI. Embaucher Laurence Haïm entretient cependant un certain flou... La journaliste va-t-elle dire définitivement adieu à sa carrière de journaliste pour se lancer dans l'arène politique ? C'est possible puisque dans une interview à Society, elle disait qu'en tant que journaliste politique, elle préférait voter blanc. Or aujourd'hui, elle s'engage clairement...