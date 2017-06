Emmanuel et Brigitte Macron complices pour une soirée sportive avec Chabal

Emmanuel Macron voue une véritable passion au football, il ne s'agissait pourtant pas de ballons ronds mais ovales dimanche 4 juin pour la grande finale du top 14 qui s'est jouée au Stade de France. Une semaine après avoir assisté à la finale de la Coupe de France Angers-PSG, remportée par le club parisien, le nouveau président de la République et son épouse Brigitte Macron se sont de nouveau rendus dans l'immense arène située aux portes de la capitale pour la rencontre choc ASM Clermont – RC Toulon.

Entouré de nombreuses personnalités représentant le monde du sport – la nouvelle ministre des Sports et ancienne championne d'escrime Laura Flessel, l'ancien coach et actuel président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte et de passionnés à l'instar d'Albert de Monaco –, le couple présidentiel a vécu cette rencontre au sommet avec intérêt. Complices au quotidien, Emmanuel et Brigitte Macron continuent de le rester malgré leurs nouveaux rôles, une tendresse exprimée avec retenue mais sensibilité.

Impressionnée par les deux équipes, Brigitte Macron a eu le privilège de s'entretenir avec un expert dans le domaine, l'imposant et emblématique Sébastien Chabal. La première dame, élégante dans un ensemble sombre, les cheveux relevés, a été aperçue bavardant en toute décontraction avec l'ex-joueur reconnaissable à sa barbe dans les tribunes du Stade de France.

Au terme de la finale remportée par l'ASM Clermont (22-16), un titre maintes fois convoité mais rarement remporté par le club auvergnat, Emmanuel Macron a remis l'imposant Bouclier de Brennus au capitaine Damien Chouly et à Aurélien Rougerie, icône clermontoise. La présence du successeur de François Hollande a également été marquée par le geste de respect des Fidjiens Raka, Yato et Tuisova qui se sont agenouillés en signe de respect lorsqu'ils ont été présentés au chef de l'État avant la rencontre, comme le veut leur tradition.