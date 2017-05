Angers-PSG : Emmanuel Macron et Brigitte, détendus avec Nicolas Sarkozy

Après avoir imposé son style – et ses looks Louis Vuitton – lors du sommet du G7 où la première dame de France a fait forte impression cette semaine, Brigitte Macron, était au côté de son mari Emmanuel, samedi soir, lors de la finale de la Coupe de France. Premier événement sportif majeur auquel le nouveau président de la République assiste, le match de football a vu le tenant du titre, le PSG, remporter le trophée pour la 11e fois de son histoire en battant sur le fil le club d'Angers.

Pour cette première, Emmanuel Macron était fort bien entouré. Il a pu compter sur sa femme, élégante et discrète en noir, mais également sur deux de ses ministres, d'un côté Laura Flessel (qui officie aux Sports) et Gérard Collomb (Intérieur) qui a pu inspecter la sécurité du plus grand stade de France. En tribunes, la figure d'En Marche a croisé Anne Hidalgo, maire de Paris, mais également un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Le Républicain était en effet aux premières loges pour assister à la victoire des siens, 1-0, lui qui est un fidèle supporter des rouges et bleus. Emmanuel Macron a renoué avec une ancienne tradition en allant sur la pelouse saluer les joueurs, une belle initiative, très appréciée.

Sur le terrain, le Paris Saint-Germain a mis plus de 90 minutes à décoincer la situation dans un match très serré où Angers aurait mérité bien mieux qu'une défaite dans le temps additionnel. Les Parisiens ont en effet ouvert le score à la 91e minute, après un but contre son camp d'Issa Cissokho, mis sous pression par Blaise Matuidi sur un corner d'Angel di Maria. Les supporters parisiens, à l'instar de Nicolas Sarkozy, ont pu exulter. Les Angevins, eux, étaient K.O.

Pour la 11e fois de son histoire, le club de la capitale a pu soulever son trophée favori. Le PSG, qui a perdu son titre de Champion de France aux dépends de Monaco, est ainsi devenu le club le plus titré dans cette compétition qui fêtait sa 100e ce 27 mai. Cela valait bien une petite fête digne de ce nom sur la pelouse de Saint-Denis, où les joueurs du PSG ont savouré ce deuxième trophée majeur de la saison. Edinson Cavani était ainsi avec ses deux enfants, Angel di Maria avec sa fille, et Marco Verratti a posé avec sa femme Laura Zazzara et leur adorable petit garçon Tommaso.