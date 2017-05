Emmanuel Macron "exceptionnel" : La fierté de Françoise, sa maman

Emmanuel Macron est officiellement devenu le huitième et le plus jeune président de la Ve République le 14 mai dernier, une journée marathon vécue au côté de son élégante épouse Brigitte Macron (habillée d'une tenue prêtée par Louis Vuitton) mais aussi de ses nombreux proches. Ses parents divorcés, Jean-Michel Macron et Françoise Noguès-Macron, ont assisté à toutes les étapes, de la passation de pouvoir au palais de l'Élysée à la réception à l'Hôtel de ville.

Militante active durant toute la campagne présidentielle du fondateur d'En marche !, Françoise Noguès-Macron a vécu avec beaucoup d'émotion l'investiture de son garçon. Pour preuve, les quelques mots confiés par l'ancien médecin et conseillère de la Sécurité sociale à la caméra de Quotidien, une séquence vidéo diffusée dans l'émission de Yann Barthès, sur TMC, le lundi 15 mai.

Captée à sa sortie de l'Hôtel de ville, alors qu'elle regagne sa voiture, Françoise Noguès-Macron déclare : "Mon fils est exceptionnel mais ça, je le savais. Je suis très émue aujourd'hui, c'est une journée difficile pour moi."

Présente au côté de son fiston le soir du 7 mai, au QG d'En marche !, pour prendre connaissance des résultats du second tour de l'élection présidentielle, Françoise Noguès-Macron s'était confiée au lendemain de sa victoire sur Marine Le Pen. "Je me suis réveillée ce matin, je n'y croyais pas, je ne savais plus si j'étais dans un rêve", avait-elle avoué à Paris Match. Le doute n'est à présent plus permis, son fils est bien le nouveau locataire de l'Élysée.