Investiture d'Emmanuel Macron : Le clan du nouveau président très présent

C'est à présent officiel, Emmanuel Macron est le nouveau président de la République française, le 8e et plus jeune (39 ans) de la Ve République. L'ancien ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et fondateur du mouvement En Marche ! a été investi de ses fonctions ce dimanche 14 mai à l'Elysée, après la passation de pouvoirs avec son prédécesseur François Hollande.

Accompagné de son épouse Brigitte Macron pour vivre cette journée historique – arrivée seule dix minutes avant lui dans une tenue Louis Vuitton qui a séduit – Emmanuel Macron a également pu compter sur la présence de ses proches. Ses parents mais aussi les enfants et petits-enfants de Brigitte Macron faisaient partie de la liste des invités.

Plusieurs minutes avant leur mère, Tiphaine, Laurence et Sébastien Auzière ont foulé l'impressionnant tapis rouge de 60 mètres, dressé dans la cour de l'Elysée et replié dès le départ de François Hollande. Tandis que Tiphaine Auzière est apparue seulement accompagnée de son conjoint Antoine, son frère et sa soeur se sont rendus à la cérémonie d'investiture avec leurs conjoints et leurs enfants.

Nicolas Prissette, auteur du livre Emmanuel Macron, en marche vers l'Elysée, a justifié l'absence des enfants de Tiphaine Auzière sur TF1, lors de la diffusion en direct de la cérémonie protocolaire. "Tous les petits enfants ne sont pas là, vous savez ils ont de nombreux petits-enfants, parce que les plus petits, ceux qui risquaient de gambader partout dans la Salle des Fêtes de l'Elysée, et bien ils arriveront plus tard, de sorte que la cérémonie puisse se passer le plus tranquillement possible", a-t-il commenté. Tiphaine Auzière est la maman de deux enfants en bas âge, une fille de 3 ans, Elise, et un garçon de 18 mois, Aurèle. La jeune avocate de 30 ans, et suppléante du candidat d'En Marche ! dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais pour les législatives n'avait pas hésité à les faire participer au grand rassemblement qu'elle avait organisé à Berck en mars dernier. Même le chien Figaro avait porté le slogan d'Emmanuel Macron.

Tiphaine, Laurence et Sébastien Auzière sont tous les trois nés du précédent mariage de Brigitte Macron avec le banquier Jean-Louis Auzière.