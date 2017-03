Emmanuel Macron : Sa belle-fille Tiphaine affiche son soutien en famille

La candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle rassemble. Pour preuve le rendez-vous lancé par sa belle-fille Thiphaine Auzière le 11 mars dernier dans le Pas-de-Calais, sur la plage de Berck. Membre actif du comité de soutien d'Emmanuel Macron, la benjamine du premier mariage de Brigitte Macron avec le banquier Jean-Louis Auzière n'a pas participé seule à ce rassemblement mais accompagnée de tous les membres de sa famille. Son époux Antoine, leurs deux enfants Élise et Aurèle, ainsi que leur chien Figaro. Tous arboraient sur le torse le même slogan, l'incontournable "En marche !", même... Figaro. Une belle famille à l'unisson pour le candidat considéré comme le grand gagnant du débat proposé en direct par TF1 et LCI le 20 mars dernier.

Cette mobilisation ouvertement affichée n'est pas la première de Thiphaine Auzière. Âgée de 30 ans, l'avocate aux prud'hommes, inscrite au barreau de Boulogne-sur-Mer, était sortie de l'ombre en décembre dernier lors du premier grand meeting organisé par Emmanuel Macron au Parc des Expositions de la porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris. Aux côtés de sa maman, Tiphaine Auzière était montée au créneau pour soutenir son beau-père dans la course à l'Élysée 2017, se défendant d'être poussée par lui. "Quand je lui ai dit que j'allais monter un comité En marche !, il a été très content mais il ne m'a jamais poussée à rien. Tout ce que je fais pour lui, c'est par envie, avait-elle expliqué à l'époque à La Voix du Nord. J'ai toujours trouvé qu'Emmanuel était une personnalité hors norme, un homme intelligent avec qui le dialogue est toujours possible." Très proche du candidat à la présidentielle, tout comme ses deux enfants qui le surnomment "daddy", Thiphaine Auzière le retrouve régulièrement dans la maison familiale du Touquet.

Marié depuis 2007 à sa plus grande alliée, Brigitte, Emmanuel Macron s'est tout récemment exprimé sur son choix de ne pas avoir d'enfants avec elle. Interrogé par des enfants de 10 et 11 ans dans le documentaire Au tableau (C8) produit par Mélissa Theuriau, l'ancien ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique s'est livré avec sincérité : "C'est un choix que j'ai fait. Ma femme Brigitte [Brigitte Trogneux, son ancien professeur de français, NDLR], elle avait trois enfants [Sébastien (né en 1975), Laurence (née en 1977) et Tiphaine (née en 1984), NDLR]. Il y a en a qui étaient grands quand je les ai connus et il y en a une qui était plus petite. La dernière, elle avait votre âge. Et après, on s'est posé la question et moi, j'ai considéré que le plus important, c'est qu'on élève bien ses enfants, qu'on les aime. Et puis moi, j'ai sept petits-enfants." Une grande famille qui suffit à le rendre très heureux et le soutient.

