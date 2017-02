Emmanuel Macron et Brigitte : Amoureux et complices pour saluer Line Renaud

Line Renaud a créé l'événement il y a quelques jours à Paris. Vingt-six ans après, elle a repris le rôle d'Alice Margaux dans la pièce Pleins feux, au théâtre Hébertot. Pour quatorze représentations exceptionnelles, l'artiste de 88 ans est une nouvelle fois entrée dans la peau du monstre sacré des comédies de boulevard, dont la vie bascule lorsqu'une inconnue fait irruption dans sa loge. Un événement qui a attiré, chaque soir, de très nombreuses personnalités.

Le théâtre Hébertot a vu défiler du beau monde, entre le 23 janvier et le 7 février ! Parmi les plus glamour, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. Le fondateur du mouvement En marche !, candidat à l'élection présidentielle et son épouse se sont montrés complices et tendres, et n'ont pas manqué d'embrasser la grande Line Renaud à l'issue de la représentation. Le célèbre couple a croisé d'autres personnalités, dont Juliette Carré, Michel Bouquet, Bertrand Delanoë, Michèle Laroque, Fanny Cottençon, Bernard Cazeneuve et sa femme Véronique, Nana Mouskouri et son mari André Chapelle, Claude Sérillon et sa femme Catherine Ceylac, Laurent Baffie, Laurent Ruquier, Jean-Claude Camus, Patrick de Carolis et sa femme Carol-Anne, Dominique Besnehard et Danièle Thompson.

Line Renaud, qui a été mise en scène par Ladislas Chollat – lequel a déjà travaillé avec elle sur les pièces Mathilde (2009) et Harold et Maud (2012) –, a reçu nombre de compliments pour sa prestation. Les invités de marque se sont d'ailleurs bousculés pour la saluer. Ainsi, à la fin d'autres représentations, la comédienne a posé, entre autres, aux côtés de sa grande amie Muriel Robin, venue avec sa compagne Anne Le Nen, Brigitte Fossey, Philippe Besson, Mathilde Seigner, accompagnée de Mathieu Petit, François Pinault, Nonce Paolini, Orlando, Jean-Louis Debré, Bruno Madinier, Dominique Desseigne, Xavier Couture, Patrice Leconte, Jean-Claude Narcy, Laurent Gerra, Michèle Bernier, Mathilda May ou encore Alex Lutz.

La dernière représentation de Pleins feux a été diffusée en direct sur France 2 et été suivie par 2,5 millions de téléspectateurs, soit 10,2% du public.

À 88 ans, Line Renaud continue de multiplier les projets. On la retrouvera bientôt sur France 2 dans Rapelle-toi, une fiction de Xavier Durringer. Elle tournera aussi un nouveau volet de Crimes à... pour France 3 et sera une nouvelle fois la mère de Dany Boon dans Une jolie ch'tite famille. Enfin, Line Renaud sera aussi au casting de la troisième saison de Dix pour cent, série de son ami Dominique Besnehard.