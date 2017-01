Emmanuel Macron et Brigitte : Les images rares de leur mariage hors du commun...

Depuis qu'il n'est plus ministre de l'Économie, Emmanuel Macron se consacre à sa campagne pour la présidentielle 2017. Chouchou des médias, le jeune candidat, qui a eu 39 ans le 21 décembre, a fait l'objet d'un documentaire étonnant de Pierre Hurel : La Stratégie du météore a été diffusé par France 3 en novembre. Brigitte, son épouse, y prenait la parole pour la première fois.

Celle qui a vingt-quatre ans de plus que son époux et l'a rencontré lorsqu'il était encore adolescent y raconte pourquoi elle est tombée amoureuse de lui : "J'étais subjuguée par l'intelligence de ce garçon, confiait Brigitte Macron. D'ailleurs, ça fait très longtemps que nous sommes ensemble et je n'en ai toujours pas mesuré le fond. Sa culture, à quel point sa tête est totalement pleine et totalement bien faite. Incroyable. Les capacités d'Emmanuel sont hors norme... Là, c'est la prof qui parle." Emmanuel est en première quand il lui déclare sa flamme. Brigitte l'encourage alors à quitter Amiens pour faire sa terminale au prestigieux lycée Henri-IV à Paris dans l'espoir d'éteindre "la passion qui couve". Raté. Il lui promet de revenir et de l'épouser... "Le premier trimestre n'a pas été drôle. On s'appelait tout le temps. On passait des heures au téléphone, mais des heures et des heures. Et, petit à petit, il a vaincu toutes mes résistances. De manière incroyable, avec patience...", raconte Brigitte Macron.

Cerise sur le gâteau, ce documentaire proposait des images jamais vues par le grand public du mariage de Brigitte et Emmanuel Macron qui fut célébré au Touquet, le 20 octobre 2007. On y voit un jeune homme timide prendre la parole devant ses invités pour les remercier : "On est, en tout cas, tous les deux très heureux que vous soyez là pour nous accompagner dans ce moment, parce que chacune et chacun d'entre vous a été le témoin au cours de ces treize dernières années de ce que nous avons vécu et vous l'avez accepté et vous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal, même si je n'aime pas cet adjectif, mais un couple qui existe." Le jeune marié poursuit avec émotion : "Et ça, c'est grâce à vous. Alors je vous remercie de nous avoir acceptés, de nous avoir aimés comme nous étions. Particulièrement, je voudrais remercier les enfants de Brigitte, parce que s'il y en a pour qui cela aurait pu ne pas être très simple, c'était pour eux. Et cela a eu, grâce à eux, la force d'une évidence."

2017 est l'année de leur dixième anniversaire de mariage. Et peut-être celle où Emmanuel Macron réalisera son destin présidentiel. Réponse dans quelques mois...