Brigitte et Emmanuel Macron : Baiser tendre et tandem complice sur scène

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée ce mercredi 8 mars, Emmanuel Macron organisait un rassemblement au théâtre Antoine, à Paris, en présence de son équipe, de ses proches et de ses partisans.

Vêtu d'un costume sobre, le candidat à l'élection présidentielle et président du mouvement En marche ! était accompagné de son plus grand soutien, son épouse Brigitte. Après avoir prononcé un discours lors duquel il a notamment affirmé sa volonté de nommer une femme Premier ministre s'il était élu le 6 mai prochain, l'homme politique de 39 ans a souhaité rendre hommage à celle qui partage sa vie depuis tant d'années. "Je lui dois énormément car elle a contribué à faire qui je suis, a-t-il déclaré. La vie politique est très violente pour l'entourage en particulier, et on ne le fait jamais seul. Les plaisirs narcissiques sont souvent solitaires mais les difficultés, on les partage toujours. Les blessures, on les vit ensemble", a-t-il poursuivi.

Brigitte sera à mes côtés parce qu'elle a toujours été à mes côtés

"Brigitte, viens avec moi ! Si, viens !", a-t-il ensuite glissé à l'adresse de sa femme. L'invitant pour la première fois à le rejoindre sur scène, Emmanuel Macron l'a embrassée devant le public avant de lui tendre le micro. "Dans la rue, parce que moi je me balade, vous êtes là en me disant : 'Allez-y, on vous aime.' Et c'est énorme pour moi. Si je tiens, c'est parce que vous êtes là", a déclaré l'ancienne professeur de français, ravie et émue de prendre la parole. Avant qu'elle le rejoigne, son mari avait dénoncé "l'hypocrisie" autour du statut de "la femme ou de l'homme qui accompagne celui ou celle qui est en campagne", précisant le rôle qu'aurait Brigitte en cas de victoire à la présidentielle. "Si demain je suis élu, ou quand demain nous serons élus, elle aura à ce moment-là ce rôle, cette place, cette exigence. Elle ne sera pas dissimulée, pas derrière un tweet ou une cachette ou autre. Elle sera à mes côtés parce qu'elle a toujours été à mes côtés", a ajouté l'ancien ministre de l'Économie, non sans référence directe à la vie privée de François Hollande.