Brigitte, pilier d'Emmanuel Macron : "On se fait taper de tous les côtés"

Ils fascinent autant qu'ils intriguent. Main dans la main en marche vers l'élection présidentielle, Brigitte et Emmanuel Macron font l'objet d'un livre sobrement intitulé Les Macron qui paraîtra le 8 mars prochain aux éditions Fayard. Une grande première pour ce couple charismatique et qu'on dit ambitieux, à qui on reproche parfois sa surmédiatisation. Dans cet ouvrage, Brigitte Macron se livre ainsi sur leur coup de foudre, sur leur différence d'âge, sur la rumeur d'homosexualité de son mari mais surtout sur son ambition politique.

À l'occasion de cette parution, l'épouse du candidat a été suivie par nos confrères du magazine hebdomadaire L'Express, mais sans leur donner d'interview. Restée très discrète dans les médias, Brigitte Macron envoie ici et là quelques répliques qui en disent long sur la place très importante qu'elle occupe auprès de son mari. L'ancienne professeur de français est omniprésente dans le sillage de l'ex-ministre de l'Économie, "jouant à la fois l'accompagnatrice, la répétitrice, la lectrice, la facilitatrice ou l'organisatrice", souligne L'Express. Le combat de son époux, qui continue de poursuivre son irrésistible ascension dans le paysage politique français, est aussi le sien. "Elle est la part non négociable" du candidat, lit-on.

Quand tu as quelque chose à dire à Emmanuel, passe par Brigitte

Des étoiles plein les yeux, Brigitte affirme ainsi qu'Emmanuel Macron "adore les pains au chocolat" et qu'elle le trouve "mieux que Clint Eastwood". Surtout, elle est son plus fervent soutien, son principal pilier et n'a pas peur de lui rappeler ses limites. Lorsque l'homme politique de 39 ans enchaîne les réunions d'agenda, Brigitte Macron peut aussi bien lui dire d'aller se reposer ("Laissez-le souffler un peu") que le reprendre dans ses discours ("Si moi je ne comprends pas, personne ne comprendra !"). Influente auprès de son mari, elle est également celle par qui les collaborateurs passent parfois pour glisser un message. "Quand tu as quelque chose à dire à Emmanuel, passe par Brigitte", a conseillé le sénateur de la Côte-d'Or François Patriat à un élu socialiste qui s'interrogeait sur le meilleur moyen de faire parvenir une note au candidat.

Jamais très loin de son mari, Brigitte Macron a également reconnu que leur exposition médiatique n'était pas toujours agréable à vivre. "On se fait taper de tous les côtés. C'est comme ça, je l'ai choisi. On aurait pu changer de mode de fonctionnement, mais on a décidé de ne pas le faire", déclare-t-elle toujours à L'Express. En effet, ils ne changent pas leur façon de vivre : s'ils décident d'aller se promener sur la butte Montmartre, rien ne les en empêche... malgré les photographes qui les suivent !

Des propos qui corroborent ceux d'Emmanuel Macron, qui expliquait cette semaine à Têtu les raisons pour lesquelles il avait choisi de s'afficher avec elle dans la presse. "J'ai décidé de ne pas me cacher. À la fin des fins, cela vous rattrape parce que les Français vous prennent dans votre totalité. Si je pars en vacances avec ma femme et que les gens prennent des photos, je ne vais pas me cacher dans un bunker. Nous sommes un couple atypique, mais je l'assume. À l'inverse, si je créais ce couple juste pour l'image, ce serait une pure mise en scène", avait-t-il confié.

