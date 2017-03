Emmanuel Macron réagit à une question sur la paternité: "Un choix que j'ai fait"

Dimanche 20 mars, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Emmanuel Macron ont accepté de retourner à l'école ! Au tableau (C8), les candidats à la présidentielle ont répondu aux questions, franches, d'enfants de 10 à 11 ans. L'occasion pour eux d'évoquer de façon nouvelle leur programme politique et leur vie privée.

Après avoir résumé en une minute, craie à la main, la différence entre la gauche et la droite, Emmanuel Macron (39 ans) a répondu à une question plus intime posée par une élève : "Ça ne vous manque pas de ne pas être père ?"

Un brin étonné, le fondateur du mouvement En marche ! a alors livré une réponse des plus touchantes. "C'est un choix que j'ai fait. Ma femme Brigitte [Brigitte Trogneux, son ancien professeur de français, NDLR], elle avait trois enfants [Sébastien (né en 1975), Laurence (née en 1977) et Tiphaine (née en 1984), NDLR]. Il y a en a qui étaient grands quand je les ai connus et il y en a une qui était plus petite. La dernière, elle avait votre âge. Et après, on s'est posé la question et moi, j'ai considéré que le plus important, c'est qu'on élève bien ses enfants, qu'on les aime. Et puis moi, j'ai sept petits-enfants", a-t-il déclaré sous les yeux ébahis des enfants.

L'homme politique, très à l'aise face aux élèves, a ensuite expliqué qu'être père aurait été un choix "égoïste" : "Il y a plusieurs types de familles et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. Le plus insupportable, c'est une famille où les gens ne s'aiment pas et donc nous, nous avons fait le choix de ne pas avoir d'enfant pour moi parce que ça aurait été un choix un peu égoïste, je pense. Ça ne me manque pas parce que j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens et que j'aime nos petits-enfants comme si c'était les miens."

Les confidences touchantes des politiques dans Au tableau, documentaire produit par Mélissa Theuriau, ont été suivies par 1,3 million de téléspectateurs, soit 5,4% du public.