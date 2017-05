Emmanuel Macron, une investiture réussie : Son baiser échangé avec Brigitte

L'un est arrivé, l'autre est parti. Une semaine après avoir remporté le second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron est officiellement devenu le nouveau et huitième président de la Ve République ce dimanche 14 mai, mais aussi le plus jeune à 39 ans. Arrivé à 10h au palais de l'Elysée pour la traditionnelle cérémonie d'investiture et la passation de pouvoirs avec François Hollande, le fondateur du mouvement En Marche ! a connu une matinée sans imprévu.

Entouré de tout son clan, de sa femme Brigitte Macron dont l'élégance a été saluée pour sa tenue bleu lavande signée Louis Vuitton, de ses parents, des enfants et petits-enfants de son épouse, Emmanuel Macron a enchaîné chaque étape du protocole avec succès. Visiblement ému au moment de laisser partir François Hollande dans sa Citroën DS après s'être entretenu plus d'une heure avec lui (alors que leur entrevue ne devait durer que trente minutes), le nouveau chef de l'Etat a rejoint son épouse pour les premières photos officielles de couple à l'Elysée. Pas de baiser échangé devant les photographes amassés dans la cour du palais présidentiel. Celui-ci n'est intervenu que plus tard, lors du retour d'Emmanuel Macron à l'Elysée après sa remontée des Champs-Elysées et la cérémonie d'hommage au soldat inconnu à l'Arc à de Triomphe. Le nouveau président de la République, n'a, comme son prédécesseur, pas été épargné par la pluie. Malgré les conditions climatiques peu favorables, Emmanuel Macron est resté digne jusqu'au bout de sa sortie.

A peine rentré à l'Elysée pour déjeuner, le chef de l'Etat a été accueilli par son épouse qui n'a pas tardé à lui demander s'il voulait changer son costume trempé. Cet ensemble bleu marine de 450 euros signé "Jonas & Cie" (et acquis chez son fournisseur habituel rue d'Aboukir à Paris), Emmanuel Macron a effectivement choisi de le quitter pour le remplacer par un autre, sec. C'est au cours de ce bref échange que le nouveau couple présidentiel s'est embrassé. Véritable reine de l'organisation, Brigitte Macron a toujours veillé à ce que son mari soit irréprochable. Comme l'ont souligné les observateurs durant l'investiture et la passation de pouvoirs, la nouvelle première dame n'a pas tardé à prendre ses marques à l'Elysée.

Olivia Maunoury