Brigitte Macron tout de blanc vêtue, vers une nouvelle victoire d'Emmanuel

Rencontre au sommet sur le perron de l'Élysée. Ce jeudi 8 juin, le présidentEmmanuel Macron et sa femme Brigitte, splendide dans sa petite robe blanche, ont reçu leurs homologues guatémaltèques Jimmy Morales et sa femme, Hilda Patricia.

Le chef d'État du Guatemala était de passage pour trois jours dans la capitale française. Durant son séjour, il est allé au Sénat avant de rendre visite à la maire de Paris Anne Hidalgo, à qui il a remis le titre de Grand Croix de l'Ordre d'Antonio José de Irisarri, pour son soutien à la cause des femmes guatémaltèques et plus largement son puissant leadership.

L'ancien enseignant de la faculté des Sciences du Guatemala, qui a aussi produit sept films dans lesquels il a joué avant d'accéder à la tête de l'État, s'est ensuite entretenu avec l'ancien leader d'En marche !. Jimmy Morales, qui avait basé sa campagne sur la lutte contre la corruption, a promis d'enfin ratifier la convention OCDE en matière d'assistance fiscale, afin d'ouvrir la voie à sa sortie de la liste noire des paradis fiscaux, établie par la France.

Cette importante décision, "qui devrait être régularisée dans les prochaines semaines ou mois" selon l'AFP, permettra de développer davantage les liens commerciaux ainsi que les investissements de la France au Guatemala, qui figurait avec six autres pays sur la dernière listes des États et territoires non coopératifs en matière fiscale.

Un nouveau succès pour Emmanuel Macron, qui a pris la tête de la France au mois de mai dernier. Le jeune stratège de 39 ans se rendra en Haute-Vienne, où il restera deux jours pour rencontrer les salariés de GM&S, toujours en attente de repreneurs. Le plus jeune chef d'État élu démocratiquement de la planète, et plus jeune président français, assistera aussi aux commémorations du massacre d'Oradour-sur-Glane.

Coline Chavaroche