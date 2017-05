Brigitte Macron victime de sexisme : Sa fille Tiphaine dénonce de la "jalousie"

Elle endosse depuis le 7 mai dernier une toute nouvelle fonction, celle de première dame. Soutien inconditionnel de son époux et nouveau président Emmanuel Macron, Brigitte Macron a fait le choix de s'exposer durant toute la campagne, qu'importe les critiques. Régulièrement attaquée, notamment en raison de sa différence d'âge avec le leader d'En marche ! l'ancien professeur de français et de théâtre n'a jamais flanché. Une détermination et une force de caractère que l'on retrouve également chez sa fille Tiphaine Auzière.

Avocate de profession, militante active, suppléante du candidat d'En marche ! dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais pour les législatives, la jeune femme de 30 ans accorde une interview à BFMTV dans laquelle elle revient sur le grand soir du 7 mai et évoque les attaques sexistes et misogynes dont sa mère fait l'objet. "Je ne veux pas donner d'importance aux gens qui véhiculent ce genre de chose. Je trouve totalement aberrant, en France, au 21e siècle, de faire ce type d'attaques, qui sont des attaques qu'on ne ferait pas à un homme politique, ou qu'on ne ferait pas à un homme qui accompagnerait une femme politique. Il y a beaucoup de jalousie", dénonce-t-elle, sans jamais s'emporter. Posée, Tiphiane se félicite de l'image positive renvoyée par sa maman : "Ce que je rencontre sur le terrain, c'est au contraire des gens qui sont très admiratifs de ce qu'elle fait, de son travail, de son implication. Si les gens n'ont rien d'autre à faire que critiquer, qu'ils le fassent, mais ça nous soudera toujours."

Le soutien de Valérie Pécresse

Elle-même confrontée aux critiques sexistes propres au monde politique, Valérie Pécresse dénonce elle aussi les attaques dont est victime Brigitte Macron. La Présidente du conseil régional d'Île-de-France est montée au créneau sur Twitter. "Soutien Républicain et féminin à #BrigitteMacron, victime d'un déferlement de commentaires sexistes et misogynes. Franchement...la honte!", s'est-elle insurgée le 11 mai.