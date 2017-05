Emmanuel Macron nouveau président "ému", sa belle-fille Tiphaine raconte

Elle l'a soutenu activement durant toute la campagne présidentielle, mobilisant toute sa famille. Tiphaine Auzière se trouvait avec Emmanuel Macron ce soir historique du 7 mai où il a largement remporté le second tour face à Marine Le Pen. Au plus près du nouveau président, la fille de Brigitte Macron s'est confiée sur cet instant unique dévoilé notamment hier soir (lundi 8 mai) en ouverture du documentaire Macron : Les coulisses d'une victoire diffusé en prime sur TF1 et suivi par 4,37 millions de téléspectateurs.

Si Emmanuel Macron n'a pas bondi de joie lors de l'annonce des résultats à 20 heures précises, le successeur de François Hollande n'est pas resté de marbre pour autant. "Toute la famille et ses proches collaborateurs étaient là, les enfants et son équipe rapprochée. Il était très ému. Des personnes qui étaient présentes ont laissé exploser leur joie. Lui n'a pas sauté en l'air, ni crié comme les gens autour", a témoigné Tiphaine Auzière sur Europe 1, au lendemain de la victoire triomphale de son beau-père célébrée sur l'esplanade du Louvre. La jeune avocate de 30 ans se trouvait d'ailleurs sur l'estrade et a eu beaucoup de mal à prendre conscience de la nouvelle fonction tant convoitée de celui-ci. "Je me suis dit, il y a un président de la République dans la famille. C'est beaucoup d'honneur et beaucoup de responsabilités pour lui", a-t-elle avoué.

Tiphaine Auzière retient de cette soirée unique la liesse générale : "C'était vraiment très enthousiasmant de voir tous ces gens qui étaient là, ressentir cette énergie, cet optimisme et cet espoir. Beaucoup de force, beaucoup d'énergie ont été communiquées par tous les Français et je pense qu'il aura bien réceptionné tout ça pour se mettre au travail dès lundi."

Très proche de son beau-père - ses propres enfants, Élise et Aurèle, l'appellent même "daddy" -, Tiphaine Auzière était sortie de l'ombre en décembre dernier lors du premier grand meeting organisé par Emmanuel Macron au Parc des Expositions de la porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris. Aux côtés de sa maman, Tiphaine Auzière était montée au créneau pour le soutenir dans la course à l'Élysée, se défendant d'être poussée par son beau-père. "Quand je lui ai dit que j'allais monter un comité En marche !, il a été très content mais il ne m'a jamais poussée à rien. Tout ce que je fais pour lui, c'est par envie, avait-elle expliqué à l'époque à La Voix du Nord. J'ai toujours trouvé qu'Emmanuel était une personnalité hors norme, un homme intelligent avec qui le dialogue est toujours possible."

Olivia Maunoury