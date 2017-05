Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire : Les 4 séquences déjà cultes

Lundi 8 mai, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron (39 ans) en tant que président de la République, TF1 a diffusé en prime time un documentaire inédit intitulé Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire retraçant 200 jours dans l'intimité de sa campagne.

Si ce documentaire réalisé par Yann L'Hénoret - qui a bénéficié d'une liberté totale de la part de l'ancien ministre de l'Economie - a incontestablement mis en avant l'atmosphère positive et déterminée qui régnait au sein de l'équipe du candidat En marche !, celui-ci a également offert quelques séquences cocasses qui ont beaucoup amusé les téléspectateurs.

1 - L'oeuf qu'il a reçu sur la tête au Salon de l'agriculture

Le 1er mars 2017, Emmanuel Macron se rendait à ce rendez-vous incontournable à la rencontre des producteurs français. Au beau milieu de sa visite, le candidat recevait un oeuf sur la tête et était aussitôt mis à l'abri par ses gardes du corps. Grâce au documentaire, on découvre sa véritable réaction à la suite de cet incident... et le moins que l'on puisse dire, c'est que M. Macron a le sens de l'humour. "Quand je me suis pris l'oeuf, je me suis marré...", lance-t-il notamment.