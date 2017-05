Emmanuel Macron élu président : Une victoire triomphale célébrée avec Brigitte

Il est le plus jeune président de la République française, incarne le renouveau et la mutation du monde politique : Emmanuel Macron, 39 ans, a largement dominé Marine Le Pen dimanche 7 mai lors du second tour de l'élection présidentielle (66,1% contre 33,9%).

Personnage inattendu de ce scrutin, le candidat du mouvement En Marche ! s'est imposé comme un leader en une année seulement, épaulé par une fidèle alliée, son épouse Brigitte. Sans cesse à ses côtés pour mener cette bataille soldée par une large victoire en laquelle beaucoup n'auraient jamais cru quelques mois en arrière, l'ancienne professeur de français de 64 ans devenue première dame a savouré ce triomphe à sa juste valeur.

C'est sur l'esplanade du Louvre (Paris, 1er arrondissement) que le nouveau président de la République Emmanuel Macron a fêté sa victoire, entouré de tout son clan. Héros principal d'une mise en scène soignée, le futur successeur de François Hollande a traversé seul la cour Carrée du Louvre, les notes de l'Ode à la joie, hymne européen, le portant solennellement vers l'estrade trônant sur l'esplanade. Plusieurs artistes l'ont investie lors de la soirée : le chanteur Cris Cab, les Magic System, le DJ Michael Canitrot ou encore Richard Orlinski.

Ému, le regard embué, Emmanuel Macron a très rapidement été rejoint par Brigitte, aussi bouleversée que lui. Ensemble, ils ont levé les bras au ciel, remercié le public, tous ceux qui les ont portés jusqu'à ce sacre. Une liesse à l'opposé de l'ambiance intime voulue pour l'annonce des résultats. Emmanuel Macron "a appris sa victoire au sixième étage du QG d'En Marche !" rapporte ce 8 mai Le Parisien, quelques heures seulement après avoir été voter au Touquet avec sa femme, au coeur d'un week-end en famille. "Il y a le premier cercle de son équipe de campagne, ses parents, son épouse Brigitte, les enfants de celle-ci, face à la télévision qui dévoile son score. Les petits-enfants sont assis par terre", détaille le quotidien. C'est avec ce même cercle que le nouveau président a pris la direction de l'esplanade du Louvre. Brigitte Macron n'est pas le seul membre de leur clan à être montée sur scène, sa fille Tiphaine Auzière accompagnée de son conjoint Antoine, mais aussi son adorable petite-fille Emma, fille de sa fille Laurence, ont investi la scène. Tous ont entonné avec joie et fierté La Marseillaise aux alentours de 23 heures.

Ils sont à deux en permanence

Fusionnel avec Brigitte durant toute la campagne, Emmanuel Macron a choisi de le rester hier soir avec sa femme en plein coeur de Paris, qu'importe si certains considèrent qu'ils en font trop. "Ce que l'on voit sur les photos, c'est le reflet de la réalité. Ils ont toujours été comme ça. Ils sont à deux en permanence", témoigne Juliette Bernard, une amie de Brigitte Macron au Parisien.

La nuit a été courte pour le nouveau président de la République et son épouse. Emmanuel Macron est attendu ce lundi aux côtés de François Hollande pour les commémorations du 8 mai 1945. Le lendemain de sa triomphale victoire sera également consacré "à des échanges avec les chefs d'Etat étrangers, dont Donald Trump", précise Le Parisien, alors que le premier voyage officiel à l'étranger d'Emmanuel Macron est annoncé en Allemagne pour une rencontre avec la chancelière Angela Merkel. En attendant, le futur chef de l'Etat se verra remettre les clefs de l'Elysée des mains de François Hollande, très probablement le dimanche 14 mai, date supposée de la traditionnelle passation de pouvoir.

Olivia Maunoury