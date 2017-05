Lance Armstrong fiancé : Il a demandé en mariage sa chérie Anna !

Voilà dix ans que Lance Armstrong et Anna Hansen sont en couple. Ils ont eu deux enfants (Max, 7 ans, et Olivia, 6) et filent le parfait amour. Pour autant, la question d'un mariage n'était pas à l'ordre du jour. Le couple a notamment dû affronter la fin de carrière tumultueuse du cycliste à la fin des années 2000 puis ses aveux – lors d'une interview télévisée avec Oprah Winfrey diffusée le 17 janvier 2013, il avait reconnu avoir eu recours pour toutes ses victoires au Tour de France à des pratiques dopantes comme l'usage d'EPO, de cortisone, de testostérone, d'hormone de croissance ainsi que la transfusion sanguine.

C'est aujourd'hui un homme nouveau et comblé qui s'apprête à tourner une page. Il s'agira du second mariage de Lance, puisqu'il a été uni à Kristin Richards en 1998. Ils ont eu trois enfants : Luke en 1999, et des jumelles, Isabelle et Grace, en 2001. Ils ont divorcé en 2003. De septembre 2005 à février 2006, il a été fiancé avec Sheryl Crow, avec qui il entretenait une relation depuis la fin de l'année 2004. Il a connu quelques brèves liaisons avec Ashley Olsen et Kate Hudson, notamment, avant de rencontrer Anna Hansen.