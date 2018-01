Laura Laune (Incroyable Talent) choque après une blague très corrosive...

Le 14 décembre 2017, Laura Laune remportait la finale d'Incroyable Talent (M6) grâce à son humour trash qui a conquis les téléspectateurs français. Un peu plus d'un mois plus tard, la jeune femme fait déjà face à sa première polémique après une blague très touchy !

C'est à l'occasion d'un reportage du 20h Week-End de France 2 diffusé vendredi 19 janvier 2018 qu'un extrait de son spectacle Le Diable est une gentille petite fille a été dévoilé. Dans celui-ci, on entend Laura Laune lancer à son public : "Connaissez-vous le point commun entre les juifs et les baskets ?... Il y en a plus en 39 qu'en 45 !" Une blague d'humour noir fidèle à l'univers corrosif de la jeune artiste mais qui a évidemment provoqué quelques indignations chez les téléspectateurs.

"J'ai trouvé la blague Juifs-Baskets très douteuse", "Et à 20h35 en plein JT national sur France 2, une blague sur la shoah. On rêve ou c'est indigne d'un JT public ?", "L'humour génocidaire du service public : quelle honte", pouvait-on lire dans les réactions à la séquence sur Twitter.

Interrogée par Purepeople.com au lendemain de sa victoire dans Incroyable Talent, Laura Laune avait déjà assumé : "Je fais confiance au public pour qu'il comprenne le second degré (...) Ça arrive parfois pendant les spectacles que les gens quittent la salle. Et certaines radios m'ont déjà appelée pour faire des chroniques car elles aimaient mon humour. Mais dès que j'en faisais une, on me virait tout de suite en me disant : 'Tu ne peux pas dire des trucs comme ça.' On me demandait de faire des blagues plus familiales, mais j'essaie de garder ma ligne directrice. Soit on me prend pour ce que je suis, soit tant pis."

