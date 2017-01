Lauren Conrad enceinte : La star dévoile la première échographie de son bébé

La nouvelle année commence sur les chapeaux de roue pour la jolie Lauren Conrad. L'ancienne star de la série télévisée The Hills a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. À tout juste 30 ans, la belle blonde attend son tout premier enfant avec son mari, l'avocat et musicien William Tell, qu'elle a épousé il y a deux ans.

"Bonne année à tous ! Cette année est bien partie pour être la meilleure de ma vie", a-t-elle écrit sur sa page Instagram où elle a publié une photo de sa première échographie. La cerise sur le gâteau pour la star, qui a un temps fréquenté son partenaire de scène Brody Jenner. Aujourd'hui, elle file le parfait amour avec William et n'a jamais caché son désir de fonder une famille avec lui.

"J'aimerais bien avoir deux enfants, comme ça nous ne serions pas dépassés en nombre, expliquait-elle l'année dernière lors d'une session de questions réponses sur son site officiel. Ce que je préfère par-dessus dans l'idée d'être mariée, c'est d'avoir autant de belles choses à découvrir et expérimenter avec mon partenaire pour la vie. C'est si drôle d'imaginer les choses que l'on fera dans vingt ans."

Lauren Conrad et William Tell se sont visiblement bien trouvés, d'autant plus que les futurs parents se sont rencontrés bien avant de tomber amoureux. Hasard de la vie ou fruit du destin, Lauren a expliqué cet été qu'elle avait "rencontré son mari à l'âge de 16 ans lors d'un de ses concerts avant de le retrouver dix ans plus tard lors d'un rendez-vous arrangé". Tout semble indiquer que ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre.