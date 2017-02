Lauren Potter : L'actrice trisomique de Glee plaquée par son fiancé

C'est la fin du conte de fées pour l'actrice Lauren Potter, qui a incarné Becky, la jeune fille trisomique de la série Glee. Quelques mois seulement après ses fiançailles avec son amoureux Timothy Spear, la protégée à l'écran de la principale du lycée Sue Sylvester a annoncé qu'il l'avait quittée !

"Ça fait mal, a-t-elle reconnu lors de son passage dans l'émission de télé-réalité américaine J'ai dit oui à la robe, diffusée sur la chaîne TLC. Après notre mariage, je voulais me réveiller auprès de lui et le regarder me préparer le petit-déjeuner. Je l'aimais tellement."

Une nouvelle d'autant plus triste et surprenante que le couple, qui s'était fiancé au mois d'août dernier sur une plage de Californie, se connaît depuis toujours. Lauren et Timothy étaient amis d'enfance et amoureux de longue date. Mais "il n'aimait pas toute cette attention médiatique", regrette Robin Sinkhorn, la mère de la célèbre actrice.

Qu'on se rassure, Lauren, que l'on verra bientôt dans la finale de l'émission Switched at Birth, n'a pas l'intention de se lamenter sur son sort. Elle s'est remise au sport et a déjà plusieurs dates de rencard prévues pour les semaines à venir. À 26 ans, elle envisage de se reconvertir et a fait appel aux services d'un coach ; à défaut d'obtenir un nouveau contrat à Hollywood, elle espère bien en décrocher un... chez Starbucks !

"C'est la première fois que je la vois aussi heureuse depuis des mois, elle va de l'avant", a ajouté sa mère, qui se réjouit de voir sa fille reprendre doucement du poil de la bête.

