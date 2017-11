Laurence Boccolini : L'équipe de TPMP réagit à son tweet polémique !

Laurence Boccolini (54 ans) n'a pas été épargnée sur Twitter... et par certains chroniqueurs de TPMP, jeudi 10 novembre 2017.

A la suite de la diffusion de La Grande Rassrah (C8), émission de caméras cachées présentée par Cyril Hanouna, mercredi 8 novembre, l'animatrice de TF1 n'a pas caché son indignation face à la supercherie dont a été victime Hatem Ben Harfa. "Est-ce drôle ? Est-ce utile ? Est-ce 'une bonne blague' ? Ou est-ce humiliant, gênant... cruel ? À vous de juger", a-t-elle posté. Greg Guillotin, à l'origine de la caméra cachée, lui a alors répondu gentiment : "Madame Boccolini, je peux comprendre votre réaction. Mais je trouve qu'Hatem ressort au contraire grandi de cette caméra cachée." En revanche, certains internautes ont été beaucoup moins tendres avec la présentatrice de Money Drop. Aussi a-t-elle pris la décision de quitter Twitter temporairement.

Un buzz que l'équipe de Touche pas à mon poste a souhaité commenter hier soir. Si Géraldine Maillet a pris la défense de Laurence Boccolini, Damien Canivez lui a reproché d'avoir cherché à lancer une polémique. Un avis partagé par Rachid Arhab : "Il faut rappeler peut-être que dans une caméra cachée, celui qui est piégé, s'il ne veut pas que ce soit diffusé, ça n'est pas diffusé. Ce qui me gêne, ce sont les mots qui ont été choisis. Sincèrement je trouve que ce sont des mots un petit peu excessifs, et puis, même s'il y a des points d'interrogation, on sous-entend quand même un petit peu la réponse."

Jean-Michel Maire a quant à lui été plus virulent : "Elle essaye seulement de nous la faire à l'envers. (...) On peut dire ce que l'on veut sur Twitter, mais on ne dit pas de la merde (...). Contrairement au Maillon Faible où c'était justement humiliant, gênant et cruel, là c'était bon enfant, c'était un très bon coup médiatique, c'était drôle et bienveillant pour Ben Arfa." Reste à savoir si Laurence Boccolini prendra le temps de leur répondre, malgré sa pause sur Twitter.