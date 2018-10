Laurence Ferrari radieuse pour soutenir Renaud Capuçon au côté d'Anne Sinclair

C'était un événement unique auquel ont pris de nombreuses célébrités. Dimanche dernier (14 octobre 2018), le violoniste Renaud Capuçon était sur la scène de l'Olympia à Paris pour la représentation exceptionnelle de son concert Au cinéma. Celui-ci était organisé dans l'optique de promouvoir son nouvel album du même nom qui rend hommage aux musiques de films, lui qui est un grand amateur du septième art.

"Depuis que le cinéma existe, la musique transcende les images et donne du relief à nos émotions. C'est avec bonheur que j'ai découvert ces musiques de film étant enfant, adolescent ou adulte. C'est avec passion que je les aborde aujourd'hui. Pour ce concert unique à Paris, j'ai choisi l'Olympia, salle mythique et emplie d'histoire. Accompagné par l'Orchestre Lamoureux et le chef Geoffrey Styles, plongez avec moi dans cet univers merveilleux des musiques de Cosma, Legrand, Morricone, Williams, Desplat, Mancini, Korngold, Horner, Jarre... écrites pour des films d'exception", a confié l'artiste.

Du beau monde pour plonger dans l'univers du septième art

Toujours bien entouré, le musicien de 42 ans a pu compter sur la présence et le soutien de ses proches, à commencer par celui de son épouse Laurence Ferrari. Radieuse en chemisier rose, la journaliste de 52 ans a joyeusement accueilli les invités de ce concert avant de prendre la pose devant les caméras. Sur place, elle a ainsi retrouvé la compagnie de sa consoeur Anne Sinclair, elle-même venue au bras de son compagnon Pierre Nora. Ruth Elkrief, Anne-Sophie Lapix, Ségolène Royal, Françoise Nyssen et son mari Jean-Pierre Capitani, Yannick Bolloré et sa femme Chloé ou bien encore Jean-Michel Blanquer, Nonce Paolini et sa fille Raphaëlle, Michel Lucas, Anne Gravoin et son musicien Nicolas Guiraud avaient assuré le déplacement.

Il y avait également Vianney, Hoda Roche et son compagnon Luc Duchêne, Michel Cymes et sa femme Nathalie, Nelson Monfort et sa femme Dominique, Michèle Cahen, Jean-David Blanc, Stéphane Richard et sa compagne Narjis, Marine Delterme et son mari Florian Zeller, Bernard Pivot et sa femme, Judith El Zein, Kamel Belghazi, Martine Chancel, Michèle Cahen, Diane Dufresne, Marina Michenet et Claude Dumas. Parmi les compositeurs auxquels Renaud Capuçon a choisi de rendre hommage, il y avait par ailleurs Vladimir Cosma.

Du côté de la famille Ferrari-Capuçon, les soeurs de la journaliste de Canal+, Emmanuelle et Sophie Ferrari, étaient présentes. Renaud Capuçon a également eu les encouragements de son père Jean-Louis et de sa soeur Aude Giraudon.

Le violoniste sera en tournée à travers l'Asie jusqu'au 28 octobre prochain.