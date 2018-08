Françoise Nyssen : Les vacances de la ministre... grand-mère pour la 13e fois

Novice en politique - elle a longtemps été éditrice chez Actes Sud -, la ministre de la Culture a découvert la violence de ce milieu après avoir pris ses fonctions l'an dernier. Françoise Nyssen, qui a toutefois connu bien pire dans la vie, ne se laisse pas abattre et a pris du repos auprès des siens. Avant de reprendre la main à la rentrée ?

A l'instar de plusieurs représentants politiques, la ministre de 67 ans a dévoilé les coulisses de son été et a opté pour le magazine Gala. Françoise Nyssen avait choisi de poser ses valises "près de Briançon, dans la vallée de la Clarée, à quelques pentes de l'Italie", révèlent nos confrères, qui ajoutent que le clan y possède un refuge familial depuis trente-deux ans. La ministre y a passé du bon temps avec son mari Jean-Paul Capitani, sa fille Pauline et le compagnon de celle-ci. Mais aussi, et surtout, avec Lily, sa petite-fille, la 13e du clan ! "Née pendant le Festival de Cannes, c'est une vraie star", s'amuse-t-elle. Ensemble, elles ont fait de longues promenades et la ministre confesse avoir toujours le même plaisir à regarder son clan s'agrandir et évoluer. "Etre grand-parent, c'est un plaisir total car je regarde émerveillée la manière dont mes enfants deviennent eux-mêmes parents, et ont désormais charge d'âme", dit-elle.

Françoise Nyssen, qui sait l'importance de profiter des siens au maximum - elle qui a eu la douleur de perdre son fils de 18 ans -, a lu, travaillé et profité. Adepte du yoga, nul doute qu'elle s'y est adonnée afin de se recentrer pour affronter une nouvelle rentrée qui s'annonce délicate. La ministre doit mettre en place le très attendu Pass culture, promesse de campagne du candidat Macron pour les jeunes, et doit aussi travailler à la réforme du régime social des auteurs. Mais, d'abord, elle doit faire face à une nouvelle polémique : Le Canard enchaîné révèle que, en 2012, elle aurait fait agrandir les locaux parisiens de la maison d'édition Actes Sud, dont elle était la présidente. Des travaux de 150 m² qui n'auraient pas été portés à la connaissance de la mairie de Paris ou du fisc.

Thomas Montet