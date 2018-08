Brigitte Macron : Jambes musclées à vélo, elle évoque ses vacances à Brégançon

Brigitte Macron réapparaît sans son mari. Deux jours après avoir été aperçue au large de Brégançon lors d'une balade en scooter des mers (jet ski que conduisait l'un de ses gardes du corps), la première dame de France a fait une nouvelle sortie remarquée au pied du fort, résidence présidentielle dans laquelle elle a posé ses valises le 3 août dernier avec Emmanuel Macron pour deux semaines de congés.

Mardi 14 août 2018, l'épouse du président était à vélo pour saluer les vacanciers et les photographes présents sur place. Parée de ses lunettes de soleil, Brigitte Macron était vêtue d'un T-shirt bleu cyan et d'un short foncé qui mettait en valeur ses jambes sculptées. Avant de se mettre en selle pour sa balade, elle a volontiers accepté de répondre aux questions de BFMTV. Sa première intervention dans les médias depuis qu'elle est arrivée dans le Var.

Avec le sourire, Brigitte Macron a ainsi évoqué les vacances du président, entre "travail" et "détente". "C'est magnifique, il a beaucoup de travail, donc il travaille, il se détend. Il est en pleine forme !", a-t-elle lancé. Quant aux plans de vacances ? "On ne prévoit rien. Il voit, il travaille et quand il a fini il a adapte la détente au travail", a-t-elle poursuivi.

Brigitte Macron a par ailleurs ajouté qu'ils s'apprêtaient à recevoir les membres de leur famille. "Là les enfants arrivent, donc on va reprendre des horaires. Parce que là, pour l'instant, nous n'en avons pas. (...) Ça sera plus cadré", a-t-elle conclu.

