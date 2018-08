Brigitte et Emmanuel Macron : Soirée complice avec Theresa May à Brégançon

Pour sa toute première soirées de vacances au fort de Brégançon, résidence d'été des présidents français qu'il a rejointe en fin d'après-midi ce vendredi 3 août 2018, Emmanuel Macron a reçu Theresa May pour une réunion informelle. L'occasion pour le chef d'Etat et la Première ministre britannique d'évoquer en détails les relations diplomatiques et futures entre Paris et Londres.

Après moins de deux heures de discussion, Emmanuel Macron et Theresa May ont ensuite retrouvé leurs conjoints pour un dîner amical organisé dans un des jardins du fort. Vêtue d'une robe marine qui mettait en valeur ses jambes, Brigitte Macron est apparue avec un sourire radieux tandis qu'elle conversait avec Philip May. Lors de la rencontre d'Emmanuel Macron et Theresa May, la première dame de France et le banquier britannique s'étaient de leur côté rendus ensemble au village de Bormes-les-Mimosas. Cette fois, c'était tout de blanc vêtue que Brigitte Macron a attiré l'attention.