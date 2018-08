Brigitte Macron : Virée remarquée en jet ski au large de Brégançon

Les vacanciers ont certainement dû y voir à deux fois pour être sûrs de ne pas rêver. Dimanche 12 août 2018, Brigitte Macron a été aperçue lors d'une balade en jet ski au large du fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas. En maillot de bain et gilet de sauvetage, la première dame de France n'était évidemment pas seule puisqu'elle était accompagnée d'un garde du corps qui conduisait le scooter des mers. Aucun signe visible d'Emmanuel Macron, lui qui avait révélé il y a quelques jours qu'il préférait les bains de mer au confort surfait d'une piscine.

Le soir même, le président de la République et son épouse recevaient le grand-duc Henri du Luxembourg (déjà accueilli le 19 mars dernier à l'Elysée pour ce qui était la première visite d'Etat en France d'un souverain luxembourgeois depuis 40 ans) et sa femme María Teresa Mestre au fort de Brégançon. Selon l'AFP qui cite l'Elysée, ils sont ensuite allés dîner avec le couple grand-ducal dans leur propriété toute proche.

Il est de tradition depuis 1945 que les chefs d'État français séjournant au fort de Brégançon dînent chez ces proches voisins, rappelle la présidence. La famille grand-ducale est propriétaire de la Tour Sarrazine, située sur la côte, juste en face du fort.

Sur la Côte d'Azur depuis onze jours pour leurs congés d'été, Brigitte et Emmanuel Macron ont été aperçu plusieurs fois au cours des derniers jours. Le 3 août, ils avaient reçu la Première ministre britannique Theresa May et son mari Philip. Puis, ils avaient été vus le 7 août lors d'un premier bain de foule au pied du fort.