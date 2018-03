Emmanuel et Brigitte Macron, chic et radieux, mettent le Luxembourg à l'honneur

Lundi 19 mars 2018 le grand-duc Henri du Luxembourg et son épouse Marie Teresa étaient reçus à l'Élysée, marquant ainsi la première visite d'État en France d'un souverain luxembourgeois depuis quarante ans. Chaleureusement accueilli par le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, le couple est arrivé à Paris entouré d'une importante délégation gouvernementale, dont fait notamment partie le Premier ministre Xavier Bettel, avant de se rendre le soir même à un dîner d'État organisé en son honneur au palais présidentiel.

Pour l'occasion, Brigitte Macron s'était évidemment mise sur son 31 avec toute l'élégance qu'on lui connaît, optant pour une longue robe crème et des escarpins assortis. Les cheveux relevés en chignon, la première dame de France est apparue avec un sourire radieux sur le perron de l'Élysée pour accueillir les invités de cette soirée d'exception au bras de son époux, qui avait de son côté opté pour un costume noir.

Plusieurs personnalités avaient été conviées à l'événement, comme Stéphane Bern (détenteur de la double nationalité française et luxembourgeoise) venu avec son compagnon Lionel Bounoua, Laurence Ferrari et son mari le violoniste Renaud Capuçon, le frère de ce dernier Gautier Capuçon (violoncelliste) et sa femme Delphine, les astronautes Claudie Haigneré et Thomas Pesquet mais aussi la romancière Leïla Slimani et son mari Antoine.

Programme chargé pour la délégation luxembourgeoise

Mardi matin (20 mars), Xavier Bettel sera de nouveau reçu à l'Élysée avant un séminaire intergouvernemental franco-luxembourgeois à Matignon avec son homologue Édouard Philippe. Les échanges porteront notamment sur les dossiers européens et transfrontaliers, alors que plus de 80 000 Français se rendent dans le duché pour travailler. La délégation luxembourgeoise se rendra mercredi à Toulouse pour y être reçue au siège d'Airbus, où un accord de coopération sera signé.

Âgé de 62 ans, le grand-duc Henri est à la tête du Luxembourg depuis 2000 et l'abdication de son père, le grand-duc Jean. Il a fait des études en France, où il passé son baccalauréat. Pour sa part, le libéral Xavier Bettel est Premier ministre depuis décembre 2013, époque à laquelle il avait succédé à Jean-Claude Junker, qui a dirigé le pays entre 1995 et 2013 avant de prendre la tête de la Commission européenne. Il est marié à l'architecte belge Gauthier Destenay qui l'accompagne lors des cérémonies protocolaires.