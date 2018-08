Emmanuel Macron, incognito à la plage, "préfère mille fois la mer à la piscine"

Mardi soir, vers 19h30, Brigitte et Emmanuel Macron surprenaient une nouvelle fois en faisant une visite surprise à Collobrières. C'est la première fois qu'un président de la République se rend dans ce village, comme le relèvent nos confrères de Var-Matin. "Ils sont arrivés par l'avenue principale. Nous étions sur la place de la Libération avec ma fille quand nous avons aperçu le couple Macron entouré de gardes du corps. Ils ont discuté quelques instants avec nous et nous avons même pris des photos avec eux. Le président était vraiment sympathique et naturel", a confié une membre de l'Office de tourisme. Brigitte et Emmanuel Macron y ont également rencontré la maire de la commune, Christine Amrane, à l'hôtel de ville.