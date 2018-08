Brigitte et Emmanuel Macron : Premier bain de foule au pied du fort de Brégançon

En vacances depuis vendredi dernier, Brigitte et Emmanuel Macron se sont offert leur premier bain de foule depuis leur arrivée, partant chaleureusement à la rencontre des touristes. Mardi 7 août 2018, le président de la République et son épouse ont ainsi fait une apparition remarquée au pied du fort de Brégançon, résidence présidentielle située à Bormes-les-Mimosas (Var) dans laquelle ils séjourneront pendant deux semaines. Décontractés et souriants, le chef d'Etat et la première dame de France ont pris de longues minutes pour saluer les badauds (souvent en maillot de bain), et prendre des photos à leurs côtés.

Vêtu d'un polo blanc à manche longue, Emmanuel Macron a confié à un homme qui l'interrogeait sur ses vacances qu'il profitait de cette parenthèse avec sa femme pour "bouquiner, se promener, faire comme tout le monde", et "ça fait du bien", a-t-il commenté selon des journalistes de l'AFP présents sur place. "Je suis venu faire un petit coucou et saluer tout le monde", a-t-il ajouté.

Devant les micros de BFMTV, le président a aussi admis qu'il préférait largement le grand au petit bassin, privilégiant des moments à la plage avec Brigitte plutôt qu'à la piscine qu'il a fait installer cet été au fort. "Ne dites pas que je vais à la mer, sinon je vais me faire repérer. Je n'aime pas les piscines, je préfère mille fois la mer, elle est bonne, c'est magnifique", a-t-il lancé.

Vendredi 3 août, Emmanuel Macron avait reçu la Première ministre britannique Theresa May pour une réunion informelle qui a été suivie d'un dîner avec leurs conjoints respectifs. Avant cela, Brigitte Macron et Philip May avaient été vus en train de se promener dans les rues de Bormes-les-Mimosas, allant à la rencontre des locaux.