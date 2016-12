Laurent Baffie : Ce qu'il voulait pour Noël ? Sauver les hérissons !

Le célèbre sniper de la vanne, Laurent Baffie, est visiblement dans la vie plus tendre qu'à la télévision. Engagé, comme d'autres personnalités, pour la cause animale, il incite ses fans à le soutenir et tout particulièrement dans son combat pour les hérissons !

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Laurent Baffie a partagé sur son compte Twitter le lien d'une pétition, rédigée à l'attention de la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, Ségolène Royal. Cette pétition, initiée par un certain Jean-Xavier Duhart (à qui l'on doit la page Facebook La république des hérissons), vise à protéger les hérissons menacés de disparition. "Les hérissons jouent un rôle primordial de substitution à l'agriculture industrielle. Ce sont des acteurs de tout premier plan, au même titre que les abeilles. Ils sont les amis des jardiniers depuis la nuit des temps. Pourtant cette espèce est menacée de disparition. Les hérissons sont intoxiqués par les pesticides, broyés par les engins agricoles, écrasés par les voitures, chassés des campagnes suite à la destruction de leurs habitats naturels, brûlés vifs, torturés, voire mangés !", écrit-il dans sa missive qui a déjà récolté plus de 50 000 signatures sur 75 000.

Laurent Baffie, que l'on retrouve auprès de son complice de longue date Thierry Ardisson, dans Salut les Terriens !, partage donc ce combat et a fait appel au coeur de ses fans. "Si vous voulez me faire un beau cadeau signez tous la pétition pour protéger les hérissons qui devraient bientôt disparaître. Merci", a-t-il écrit sur Twitter.

Laurent Baffie pourrait sans doute mettre son combat en avant dans les semaines à venir puisqu'il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle...