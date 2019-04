Laurent Baffie "la larme à l'oeil" : ce geste fort qu'il a fait pour son fils

Sur le plateau de Coucou les martiens (C8), samedi 6 avril 2019, il y avait deux Baffie. D'abord, le père, que l'on connaît tous pour ses talents de sniper, mais aussi l'un de ses quatre fils, Benjamin (24 ans), qui s'est lancé dans une carrière d'acteur il y a quelques années déjà. Il était l'invité de Thierry Ardisson afin de faire la promotion de son tout dernier film, Versus, qui sortira en mai prochain.

L'occasion pour le jeune comédien de raconter l'anecdote attendrissante de son premier casting, où il a été épaulé par son père, Laurent Baffie. "J'étais trop content. La veille, j'apprends comme un porc. Pendant la nuit, j'étais un peu moins content, le matin, j'étais pas du tout content. Et je dis [à son père, NDLR] : 'Non je veux plus y aller, là, je peux pas et tout' et il me dit 'ah si si, ses engagements on les tient, tu y vas'. Je lui dis : 'Non, mais j'en ai rien à foutre des engagements, donc j'y vais pas.' Et il me met dans la voiture, j'étais odieux", raconte Benjamin Baffie, qui a décidément hérité du franc-parler de son père.

Thierry Ardisson poursuit cette anecdote à la place des deux intéressés. "Au moment où il t'a déposé, il avait une larme à l'oeil et il t'a dit : 'Benjamin, je suis fatigué'", apprend l'animateur, face à un Laurent Baffie encore très ému. Aujourd'hui, Benjamin Baffie réalise avec le recul : "T'as un père qui te fait tout et toi tu le fais chialer." Son paternel lui a véritablement "donné la valeur du travail". "Et des engagements, des rendez-vous", complète l'humoriste. "Oui, je suis toujours à l'heure", assure le comédien en herbe. "On ne plante pas un engagement, jamais", conclut son père, attendri.