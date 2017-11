Laurent Ruquier et l'argent : "On ne m'enterrera pas avec des coffres-forts"

On n'est pas couché (France 2), Les Enfants de la télé (France 2), Les Grosses Têtes (RTL)... À 54 ans, Laurent Ruquier est une figure emblématique du PAF. Connu et reconnu, l'animateur revient de loin - du Havre, précisément. S'il est issu d'un "milieu modeste", aujourd'hui le producteur profite de sa réussite. Dans les pages de Gala, il évoque le sujet et revient notamment sur son rapport à l'argent.

Ainsi, Laurent Ruquier se dit dépensier. "Je fais travailler plein de gens chez moi, dans ma maison à la campagne, lance-t-il. On ne m'enterrera pas avec des coffres-forts remplis !" Celui qui révélait à Marie Claire en mars 2016 gagner "beaucoup d'argent" avoue être pris dans un dilemme à chaque voyage. S'il s'offre la première classe, les autres passagers disent de lui qu'il "se la pète". Et s'il prend un siège en classe économique, on dit de lui qu'il est "radin". De quoi "gêner" l'animateur...

Je suis moins présent à l'antenne que Stéphane Bern et Nagui

Lorsqu'il a réalisé qu'il gagnait mieux sa vie que son père, chaudronnier, Laurent Ruquier a eu "le sentiment que c'était trop, excessif", comme l'explique son ami le psychanalyste Gérard Miller. Afin de justifier les sommes perçues, il "se surcharge, multiplie les activités". Entre la télévision, la radio et ses activités d'écriture pour le théâtre, Laurent Ruquier peut être vu comme omniprésent par certains.

"C'est une légende que font courir les gens qui ne m'aiment pas, s'offusque-t-il. Je pollue l'antenne ? En termes de fréquence, je suis très loin derrière Stéphane Bern et Nagui." Et de se justifier : "Je mérite d'être là où je suis, je n'ai rien volé à personne, j'ai travaillé, je n'ai pas couché, je n'ai pas été pistonné, je ne suis pas un enfant du pouvoir, j'ai créé ma bande..." Voilà qui est clair.

Des propos à retrouver en intégralité dans les pages du magazine Gala, actuellement en kiosques.