Laurent Voulzy révèle l'identité de son 4e fils : "Je ne l'ai jamais caché"

De retour dans les bacs avec la sortie de son neuvième album solo intitulé Belem (disponible depuis le 1er septembre chez Columbia), Laurent Voulzy s'est confié cette semaine dans les colonnes du magazine VSD. L'occasion pour l'artiste et acolyte d'Alain Souchon d'évoquer brièvement sa vie privée.

Réputé pour sa pudeur et sa discrétion, le chanteur de 68 ans ne se livre que très rarement sur sa vie de famille. À la tête d'une jolie famille, Laurent Voulzy est père de quatre enfants. Il y a d'abord les deux aînés également musiciens comme papa, Julien (46 ans) et Nicolas (38 ans), issus de son mariage avec sa première épouse disparue, Betty. Puis il y a Quentin (15 ans cette année), né de sa seconde union avec la journaliste Mirella Lepetit (épousée en 2010).

Entre les aînés et le benjamin de la fratrie se trouve un quatrième fils dont le prénom est toujours resté un mystère. Auprès de VSD, Laurent Voulzy affirme qu'il a toujours assumé sa paternité mais qu'il préférait tout simplement préserver son intimité familiale. Pour la première fois, il a toutefois accepté de révéler le prénom de cet enfant inconnu du public. "C'est Cliff. Je ne l'ai jamais caché, mais j'ai demandé qu'on ne me parle plus de ma vie privée. Je ne suis pas très à l'aise avec ça", a-t-il tranché. Rien n'a donc été indiqué sur l'âge de Cliff ou sur l'identité de sa mère...

