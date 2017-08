Laurent Voulzy : Son improbable duo avec... une star de Grey's Anatomy

Laurent Voulzy prépare son retour dans les bacs. Le chanteur et compositeur de 68 ans vient de dévoiler le clip de son nouveau single, Spirit of Samba. Un morceau pour lequel le chanteur français est allé puiser dans ses premières amours pour en tirer un morceau baigné de samba et de bossa nova, premier extrait ensoleillé d'un album, Belem, qui sortira le 1er septembre.

Mais le premier surprenant avec ce single n'est pas tant l'esthétique léchée de son clip, fruit de l'amour de Voulzy pour le pays adoptif de Vincent Cassel. Pour Spirit of Samba, le meilleur ami d'Alain Souchon s'est offert quatre artistes en featurings : Nina Miranda, une artiste britannique spécialisée dans le bossa nova, Luisa Maita (une jeune chanteuse de Sao Paulo), Eloisia (une jeune artiste qui a fait partie du collectif Nouvelle Vague avec Camille et Mélanie Pain) et Chyler Leigh, une actrice américaine loin d'être inconnue du grand public.

En effet, Chyler Leigh est en effet très connue pour avoir incarné le rôle de Lexie Grey dans la série dramatique Grey's Anatomy de 2007 à 2012. Aujourd'hui, la comédienne de 35 ans est à l'affiche de Supergirl. Côté musique, elle est aussi chanteuse à ses heures perdues et avait fait une apparition dans le clip de Tainted Love de Marilyn Manson pour la bande originale de Sex Academy. Le grand écart avec Laurent Voulzy donc.