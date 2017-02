Chyler Leigh (Grey's Anatomy) : Selfie sans maquillage pour protester...

Chyler Leigh, ex-interprète du personnage de Lexie Grey dans la série médicale à succès Grey's Anatomy, a cofondé et préside l'organisme Charity Pulse, qui oeuvre via le digital à mettre en avant les hommes et femmes de l'ombre qui changent le monde. La jeune femme a posté un selfie d'elle sans maquillage sur Instagram pour encourager ses fans à s'assumer.

Depuis quelque temps, la tendance est au no make up. Les stars commencent à s'y mettre (Alicia Keys en est une pionnière) et le commun des mortels aussi. Sur Instagram, la jolie Chyler Leigh a dévoilé une photo d'elle au naturel et s'est expliquée sur sa démarche. "S'il vous plaît, allez faire un tour sur www.charitypulse.com. J'ai écrit un article intitulé Vos marques sont belles pour @charitypulse avec honnêteté. Ce n'est pas toujours facile pour moi de m'ouvrir et d'être vulnérable. Quelquefois, je suis bien plus à l'aise en parlant à travers les personnages que j'incarne. Mais les amis, je pense que nous ratons trop d'occasions de croire en nous et d'encourager ceux qui en ont le plus besoin et de leur apporter de l'amour. N'oubliez pas de commencer par vous ! Faites de vous votre plus grosse priorité", a-t-elle écrit.

Et l'actrice de 34 ans, qui joue désormais dans la série Supergirl, d'ajouter : "Alors, me voici sans maquillage. Personne n'est parfait. Mais, comme les flocons de neige, nous sommes tous complexes et incroyables. Malgré ce que nous pensons, nous sommes beaux comme nous sommes !"