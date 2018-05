Après avoir fait sensation au Festival de Cannes lors de la montée des marches du film Trois visages du réalisateur iranien, Laury Thilleman a déjà regagné Paris. En pleine promotion de son livre Au top ! (Tonic, Organic, Positive) paru ce mercredi 16 mai 2018 aux éditions Tana, Miss France 2011 était l'invitée de C à vous, la suite, sur France 5, le 15 mai 2018.

En couple avec le chef cuisinier colombien Juan Arbe­laez, l'ancienne reine de beauté a vu la liste de ses qualités dévoilée. Une séquence vidéo à laquelle la jolie Bretonne de 26 ans ne semblait pas préparée. Très sincère face à la caméra de France 5, le gagnant de Top Chef a ainsi déclaré : "La plus grande qualité de Laury, c'est sa simpli­cité, son côté pétillant et sa lumière qu'elle apporte dans n'im­porte quel endroit où elle arrive. Elle n'a besoin de rien pour être belle. À chaque fois, je lui dis que le meilleur moment où elle est le mieux maquillée, c'est le matin lorsqu'elle se réveille et qu'elle n'a rien sur le visage. C'est là qu'elle est le plus lumi­neuse." Le passionné de cuisine ne s'est arrêté là, partageant un sentiment encore plus personnel : "Moi, elle m'a appris ce que c'était d'être amou­reux. Elle m'ap­prend des choses tous les jours, je ne peux pas tout vous dire. Ça, on va le garder pour nous." Émue à en croire ses yeux humides, et touchée ces tendres mots, Laury Thilleman n'a que brièvement réagi : "Coeur, coeur, coeur, c'est trop chou."

Partageant la même philosophie de vie, Laury Thilleman et Juan Arbe­laez se sont associés professionnellement pour se lancer dans une nouvelle aventure : l'ouverture d'un nouveau restaurant. Baptisé Vida, l'établissement ouvrira prochainement ses portes dans le 10e arrondissement de Paris.