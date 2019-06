Laverne Cox : La rupture avec Kyle Draper après deux ans d'amour

Entre Laverne Cox et Kyle Draper, c'est la fin d'une histoire de deux ans. Mardi 25 juin 2019, l'actrice de 47 ans a posté un message sur son compte Instagram suivi par 3,6 millions d'abonnés pour évoquer publiquement sa rupture.

"Kyle Draper et mois avons rompu. Après diverses interrogations et des larmes de nous deux, nous avons décidé qu'il était temps de prendre des chemins séparés. Nous avons décidé que nous devrions faire une déclaration publique, car notre histoire l'était même si nous ne l'avions pas anticipé. Alors voici notre déclaration", a entamé la star de la série de Netflix Orange Is the New Black.

Si Laverne Cox a décidé de prendre la parole, c'est parce que cette romance n'était pas anodine. "Nous savons que notre relation avait beaucoup de sens pour des gens, particulièrement pour des personnes transgenres, car elle leur donnait l'espoir que ce genre d'amour était possible pour eux aussi. Cet espoir, cet espoir d'amour ne s'est pas volatilisé à mes yeux, mais, au contraire, il s'est intensifié. De savoir que nous sommes tous les deux capables de donner et de recevoir de l'amour à un tel niveau de gentillesse, de respect, de confiance, d'affection, de profondeur et d'intensité, cela a été réconfortant. Je suis très reconnaissante du fait que nous ayons été ouverts à l'amour, mais aussi pour chaque moment passé ensemble. Nous avons tous les deux immensément grandi ensemble. Maintenant il est simplement temps d'aller de l'avant séparément. Nous voulons tous les deux une rupture qui honore et respecte la qualité de notre relation et de notre amour. C'est possible", a-t-elle écrit.

Laverne Cox et Kyle Draper, un homme d'affaires derrière le label musical Mateo Sound, ainsi que la firme immobilière Serene Team Real Estate, avaient commencé à se fréquenter en juillet 2017.