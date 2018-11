Le jour où j'ai brûlé mon coeur:Le calvaire de Jonathan qui a inspiré la fiction

Ce lundi 5 novembre 2018, TF1 diffusera dès 21h Le jour où j'ai brûlé mon coeur, une fiction inspirée de l'histoire de Jonathan Destin. Adolescent en surpoids, il a pendant six longues années été victime de harcèlement scolaire. En février 2011, alors âgé de 16 ans, Jonathan a souhaité mettre fin à son calvaire en s'immolant par le feu. Après trois mois de coma artificiel et une vingtaine d'interventions, le jeune homme est brûlé à 72% mais bien vivant. Dans les colonnes du Parisien, il raconte son histoire.

Durant son calvaire, il est resté muet, incapable de se confier à ses parents. "Je n'ai jamais osé, car j'avais honte de ce que je vivais à l'école, avoue-t-il. Surtout par rapport à mon père : c'est quelqu'un de fort, et il ne se serait pas laissé faire." Ainsi, lorsque Jonathan perd 15 kilos en deux mois, personne ne pense à un éventuel racket. "Je ne mangeais plus que le matin. C'était un appel à l'aide", poursuit-il.

Mes parents ont beaucoup souffert

Toutefois, cette importante perte de poids inquiète ses proches : "Mes parents ont demandé à mes soeurs ce qu'elles savaient, et elles ont pensé que je voulais plaire à une copine. Ma mère a interrogé l'infirmière scolaire qui a répondu que ce n'était pas de l'anorexie." Mais un jour, Jonathan craque et se livre à l'une de ses soeurs. Cette dernière est "allée voir ceux qui [le] harcelaient" et la situation a empiré : "Le lendemain, j'ai été frappé plus fort encore."

Sept ans après, Jonathan Destin vit la diffusion du téléfilm comme "une deuxième thérapie" après la sortie de son livre Condamné à me tuer en 2013. "C'est beaucoup d'émotion, car c'est mon histoire. Et cela fait remonter des choses, confie-t-il. J'ai pu voir ce que mes parents avaient vécu quand j'étais dans le coma. Je savais qu'ils avaient beaucoup souffert de ce que j'avais subi et de ma tentative de suicide." Aujourd'hui, Jonathan, 23 ans, va "de mieux en mieux" et envisage de devenir informaticien. "Je vais bientôt commencer une remise à niveau car j'ai arrêté l'école en milieu de la 3e professionnelle, sans avoir le brevet", déclare-t-il.

Rendez-vous dès 21h ce lundi 5 novembre sur TF1 devant Le jour où j'ai brûlé mon coeur avec Michaël Youn dans le rôle d'un surveillant et Camille Chamoux dans celui de la maman de Jonathan.