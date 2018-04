Lea Michele fiancée : Son futur mari lui a offert une grosse bague

Lea Michele a dit "oui". Folle de bonheur, l'ex-star de la série musicale Glee a annoncé une grande nouvelle sur Twitter et Instagram le samedi 28 avril 2018 : elle est fiancée, photo de la somptueuse bague que lui a offerte son chéri Zandy Reich à l'appui. Officiellement en couple depuis juillet 2017, date de leur première apparition ensemble, la chanteuse et actrice américaine de 31 ans et le président de la marque de vêtements AYR (pour All Year Round), et ancien collaborateur de la marque Theory, auront ainsi mis moins d'un an à passer à la vitesse supérieure.

E ! News rapporte d'une source que la grosse bague offerte par Zandy Reich à Lea Michele est une pierre de 4 carats qu'il a personnellement dessinée avec le joaillier Leor Yerushalmi et la maison The Jewelers de Las Vegas. Cette même source indique que les fiancés "ne pourraient pas être plus heureux."