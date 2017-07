Lea Michele : Repérée en sortie avec un inconnu peu après son hommage à Cory

Après plusieurs échecs amoureux, Lea Michele, ex-star de la Glee, semble avoir à nouveau retrouvé l'amour. La jeune femme de 30 ans a été vue, main dans la main, avec un homme en promenade dans les rues de New York, le 18 juillet.

Lea Michele a été repérée, à la sortie d'un restaurant où elle venait de déjeuner, se promenant main dans la main avec un inconnu avant de rejoindre des amis, dont Blake Daniel, pour prendre un café. Le signe d'une nouvelle romance qui débute pour l'actrice et chanteuse, qui rendait hommage, quelques jours avant, à son regretté fiancé l'acteur Cory Monteith, mort en 2013 d'une overdose.

Alors que Just Jared publie des photos sur lesquelles on ne voit pas le visage de l'individu, plusieurs fans de la star en ont posté sur les réseaux sociaux et ils semblent avoir trouvé son identité. Il s'agirait de Zandy Reich, fondateur de la marque de vêtements AYR (All Year Round) et ancien collaborateur de la marque Theory.

Lea Michele a rompu l'été dernier avec le comédien Robert Buckley. Auparavant, elle était sortie pendant plusieurs mois avec le mannequin Matthew Paetz, rencontré sur le tournage de l'un de ses clips. La star a récemment fait son retour dans les bacs avec le disque Places.