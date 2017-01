Lea Michele : Nue, la star tease son retour dans la musique...

Après avoir fait son retour sur le petit écran dans Scream Queens, suite à la fin de la série Glee, Lea Michele fait désormais son come-back musical. La star de 30 ans va publier son deuxième disque intitulé Places, dans les semaines à venir. Sur Instagram, elle entretient le buzz à l'aide de photos d'elle dans le plus simple appareil...

Après avoir célébré le passage dans la nouvelle année par un cliché d'elle nue, de dos, Lea Michele poursuit son offensive. Le 26 janvier, elle postait ainsi une photo d'elle, en tenue d'Eve, dans son lit d'une chambre d'hôtel de New York. Une photo faisant partie d'une collection illustrant son passage dans la Grosse pomme pour la promotion de son nouveau disque. La jeune femme n'est pas pudique et affiche volontiers son corps, qu'elle entretient régulièrement grâce à d'intenses séances de sport ou de longues randonnées dans les collines de Los Angeles. D'ailleurs, on avait pu apprécier sa belle silhouette lorsqu'elle avait posé nue en couverture du magazine Women's Health U.K, l'an passé.

Lea Michele semble donc vouloir faire profiter de son corps, en particulier de ses fesses, qui sont pour elle "le clou du spectacle".