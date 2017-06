LeBron James, victime d'un crime raciste : Le basketteur s'exprime

"Le racisme fera toujours partie du monde et de l'Amérique", déplore LeBron James. Il en a récemment fait la triste expérience, après un acte de vandalisme commis à son domicile. À la veille d'une rencontre de la plus haute importance, la superstar de la NBA a réagi...

C'est en conférence de presse et en interview que LeBron James s'est exprimé sur le tag raciste inscrit à l'entrée de sa maison, à Los Angeles. Interrogé par un journaliste de la chaîne FOX 8, le basketteur de 32 ans a déclaré : "Si ça permet de mettre la lumière [sur le problème du racisme aux États-Unis] et d'alimenter la conversation, alors ça me va. Ma famille est en sécurité (...) et c'est le plus important, mais ça montre que le racisme fera toujours partie du monde et de l'Amérique."

"La haine en Amérique, surtout pour les Afro-Américains, on la vit tous les jours... Peu importe l'argent que vous avez, la célébrité ou le nombre de personnes qui vous admirent, il est difficile d'être noir en Amérique", ajoute LeBron James au cours de sa conférence de presse. Le discours est identique dans une interview accordée à ESPN. L'athlète confie : "Ça fait mal, c'est malheureux et je dois dire à mes enfants ce que représente le fait d'être un enfant noir aux États-Unis et de grandir en tant qu'Afro-Américain."

TMZ Sports a dévoilé la triste nouvelle. Un bien immobilier appartenant à LeBron James situé à Los Angeles a été vandalisé. Une personne non identifiée a inscrit à la bombe le mot "nègre" en anglais (le "n word", comme qualifié par TMZ Sports) sur le portail extérieur de la maison. Des agents de la police de L.A. et ceux d'une patrouille de quartier l'ont découvert ce mercredi 31 mai, dans la matinée. L'insulte a depuis été recouverte.

Toujours selon le site américain, les enquêteurs souhaitent obtenir les vidéos de caméra de surveillance de maisons voisines pour identifier l'auteur de ce crime à caractère raciste, espérant qu'il ou elle y apparaisse.

LeBron James a fait l'acquisition de cette résidence secondaire en 2015. Il y réside en vacances avec son épouse Savannah et leurs trois enfants LeBron Jr., Bryce et Zhuri. Le reste de l'année, la famille habite dans l'Ohio.

Le joueur des Cleveland Cavaliers et ses partenaires sont actuellement à Oakland. Ils y préparent les matchs de la finale NBA opposant, comme la saison dernière, leur équipe aux Golden State Warriors.