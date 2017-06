Législatives 2017 : Marie Sara battue de 123 voix... Aymeric Caron s'en réjouit

Après avoir hurlé aux électeurs "feignants" d'aller voter dimanche 18 juin 2017, pour le second tour des élections législatives, Gilbert Collard a réussi à conserver son siège de député FN face à la torera et candidate de la République en marche, Marie Sara.

Candidat à sa réélection dans la seconde circonscription du Gard, Gilbert Collard l'a donc emporté de justesse avec 50,16% des voix contre 49,84% des voix pour son adversaire Marie Sara. Soit, à l'issue d'un dépouillement très serré, seulement 123 voix d'écart ! L'abstention, comme partout ailleurs en France, a sans doute joué un rôle puisque dans cette circonscription, elle a atteint 51,62%. "J'ai gagné parce que le peuple de Camargue est un peuple fier et libre qui n'est pas tombé dans le piège de la médiatisation macronienne", a déclaré Gilbert Collard. Le député de 69 ans siégera à l'Assemblée nationale auprès de sept autres élus FN.

Quant à l'ancienne torera, retirée des compétitions depuis une dizaine d'années, et qui fut l'épouse du tennisman Henri Leconte mais surtout du regretté publicitaire et homme d'affaires Christophe Lambert, elle a fait une très brève déclaration à la presse, sous le coup de l'émotion. "Je suis déçue et triste pour tous ceux qui croyaient en la victoire", a-t-elle lâché.

Sa défaite a en revanche réjoui les partisans de la fin des corridas, à commencer par le journaliste et défenseur de la cause animale Aymeric Caron, qui avait demandé à Emmanuel Macron de retirer l'investiture de Marie Sara dans cette circonscription. "Marie Sara battue : les électeurs ont dit non à la corrida et ont refusé de se déplacer pour contrer le FN. Que Macron retienne la leçon", a-t-il commenté sur Twitter.