Législatives 2017 : Marie Sara, Gérald Dahan... les stars en lice

C'est le prochain défi ardu qui attend le nouveau président de la République Emmanuel Macron : remporter la majorité à l'Assemblée nationale avec des députés estampillés République en marche. Parmi les 428 candidats en lice, on compte quelques personnalités médiatiques comme la torera Marie Sara. Mais, dans d'autres partis aussi des stars se sont lancées dans la bataille...

Dans le Gard, la République en marche a décidé d'investir une candidate pour battre le député sortant de la 2e circonscription, Gilbert Collard (Front National). Le mouvement a fait appel à l'ancienne torera à cheval et ex-épouse du tennisman Henri Leconte, Marie Sara. "Le président de la République m'a sollicitée, il m'a demandé d'aller défendre ses valeurs dans mon territoire, mes terres de Petite Camargue pour combattre le FN et l'obscurantisme. Ça a été un peu une surprise, j'ai hésité pendant quelques heures, c'est un engagement sérieux, un changement de vie. J'ai l'habitude de descendre dans les arènes, c'est un bel adversaire, je sais qui est Gilbert Collard, c'est aussi pour qu'il ne soit pas réélu que je suis candidate", a-t-elle confié à l'AFP.

La République en marche, qui a fait le choix critiqué de ne pas imposer de candidats dans des circonscriptions importantes, parfois tenues par des députés sortants, aussi bien PS que Les Républicains (comme face aux socialistes Manuel Valls à Evry, Jean-Marie Le Guen et Myriam El Khomri à Paris ou les Républicains Franck Riester en Seine-et-Marne et Bruno Le Maire dans l'Eure), pourra aussi compter sur une petite poignée d'autres visages médiatiques. Ainsi, le mathématicien Cédric Villani est en lice dans la 5e circonscription de l'Essonne, le célèbre juge Eric Halphen est lui candidat dans la 2e circonscription du Calvados et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, affrontera les urnes dans la 8e circonscription de Seine-et-Marne.

De l'autre côté de l'échiquier politique, La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon (lui-même candidat parachuté à Marseille), a investi l'humoriste Gérald Dahan dans les Hauts-de-Seine. "J'ai le souci du vivre ensemble. J'ai toujours eu une conscience politique, j'ai toujours pensé qu'il était nécessaire de comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure, j'ai toujours eu le souci d'améliorer le présent. L'engagement politique est une action intellectuelle, se présenter à une élection est aussi une action physique, concrète et qui peut s'inscrire dans la durée", a-t-il confié à BFMTV.

Du côté de l'extrême-droite, le comédien Franck de Lapersonne, soutien actif de Marine Le Pen, sera candidat aux élections législatives dans la première circonscription de la Somme.

Thomas Montet